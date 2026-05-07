Descubrí Argentina en 2026: el destino del Alto Valle con paisajes únicos y mucha tranquilidad

Dónde queda Catriel

En el extremo norte de la provincia de Río Negro, justo en el límite cuatripartito con La Pampa, Mendoza y Neuquén se encuentra Catriel. Originalmente era una colonia agrícola ganadera, hoy la actividad económica se centra en el sector primario, sobre todo, en la extracción de petróleo. Se ubica al margen derecho del Río Colorado.

Cómo llegar a Catriel

El camino a Catriel, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva aproximadamente 12 horas de viaje. Para llegar se debe iniciar por la Ruta Nacional °7 hasta Luján, donde se empalma con la Ruta 5 y es por ésta por donde se realiza el mayor tramo, llegando hasta la ciudad de Santa Rosa, en territorio pampeano. Se debe girar hacia el sur por la Ruta 35 hasta encontrar el empalme con la 14.

Después, a la altura del Durazno, otra vez se debe girar al sur y tomar la Ruta Número 13. Se debe llegar al empalme con la ruta 143 y girar hacia el oeste, hasta llegar a Cacharramendi, donde se debe tomar la Ruta 20. Y finalmente, en el cruce con la ruta 151, se debe tomar ésta hacia el sur para llegar hasta Catriel. Parece más difícil de lo que es.