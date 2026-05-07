Descubrí Argentina en 2026: el destino del Alto Valle con paisajes únicos y mucha tranquilidad
Una de las joyas escondidas que merecen un lugar en el podio por sus paisajes inigualables, y el hecho de no ser tan conocidas les da un plus.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Hay puntos turísticos que son muy conocidos por la mayoría de los visitantes, como pueden ser Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, o Neuquén y Rio Negro, con Bariloche como ciudad más visitada. También existen joyas escondidas que merecen un lugar en el podio por sus paisajes inigualables, y el hecho de no ser tan conocidas les da un plus, como a Catriel, en Río Negro.
Qué se puede hacer en Catriel
Uno de los principales atractivos de la localidad de Catriel es el Valle de la Luna, que se encuentra en las proximidades del Río Colorado. Este sitio se distingue por su singularidad, diversidad y potencial natural y es un paisaje semidesértico donde el cual el viento y agua hay labrado diferentes formas sobre el relieve circundante.
Se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de la ciudad, los estratos geológicos que se pueden observar tienen cientos de millones de años. Otro gran punto turístico es el Mirador Ceferino, que está a 2,5 kilómetros de la ciudad. Ahí se encuentra la Capilla Ceferino Namuncurá, conocida como el "Indiecito Santo", lugar al que asisten miles de fieles para reforzar su fe. Existe un monumento de 5 metros y el mirador permite ver toda la ciudad.
En caso de querer descansar por las tardes, después de travesías en zonas áridas y en altura, tanto la Plaza San Martín, como el Paseo de la Familia, son lugares ideales para relajarse y disfrutar al aire libre contemplando uno de los paisajes más lindos de Argentina.
Dónde queda Catriel
En el extremo norte de la provincia de Río Negro, justo en el límite cuatripartito con La Pampa, Mendoza y Neuquén se encuentra Catriel. Originalmente era una colonia agrícola ganadera, hoy la actividad económica se centra en el sector primario, sobre todo, en la extracción de petróleo. Se ubica al margen derecho del Río Colorado.
Cómo llegar a Catriel
El camino a Catriel, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva aproximadamente 12 horas de viaje. Para llegar se debe iniciar por la Ruta Nacional °7 hasta Luján, donde se empalma con la Ruta 5 y es por ésta por donde se realiza el mayor tramo, llegando hasta la ciudad de Santa Rosa, en territorio pampeano. Se debe girar hacia el sur por la Ruta 35 hasta encontrar el empalme con la 14.
Después, a la altura del Durazno, otra vez se debe girar al sur y tomar la Ruta Número 13. Se debe llegar al empalme con la ruta 143 y girar hacia el oeste, hasta llegar a Cacharramendi, donde se debe tomar la Ruta 20. Y finalmente, en el cruce con la ruta 151, se debe tomar ésta hacia el sur para llegar hasta Catriel. Parece más difícil de lo que es.
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