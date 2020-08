Barcelona: la llamada de Koeman a Luis Suárez duró apenas un minuto

Esta decisión causó mucha polémica, no solo por lo que implica perder a un delantero de la calidad de Suárez, sino por la manera en la que le comunicaron que no seguiría en el club. El nuevo entrenador decidió llamar al uruguayo y le hizo saber que no será considerado para la próxima temporada.

Según publica el diario Sport, la comunicación entre el jugador y el DT duró apenas un minuto, el detalle revelado por la prensa española, generó polémica porque no fue una decisión acertada para comunicarle a un gran ídolo la salida de la institución.

"La esperada llamada se produjo este lunes y resultó tan clara como escueta. Ambos apenas conversaron un minuto, el técnico le comunicó sus intenciones, el futbolista las escuchó y se despidieron sin entablar mayor diálogo", expresó el diario Sport.

En esta semana, comenzarán las reuniones entre los abogados del futbolista y los dirigentes para tratar de llegar a un acuerdo por una rescisión adelantada del contrato que se vence en junio de 2021. Incluso, como reconocimiento a su rendimiento en el club catalán.

En principio, la idea de Koeman es que el delantero no se presente a las prácticas el próximo lunes 31 de agosto cuando el Barcelona comience a prepararse para las próximas competencias.