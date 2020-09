No hubo acuerdo en Diputados: "Para nosotros la sesión no es válida"

“En la virtualidad hay temas que se han incorporado que son muy sensibles, que no podían ser materia de discusión virtual”, argumentó el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri al anunciar que no habían llegado a un acuerdo.

Negri sostuvo que “no hubo posibilidades, porque el bloque del oficialismo no quiso incorporar excepciones para la prórroga”, y anunció: “No hay consensos, la sesión de hoy no es válida para nosotros. Se cayó el protocolo y estamos ante una sesión presencial de las que rige el reglamento. Ingresaremos al recinto y vamos a impugnar la sesión. No es un capricho”.

A su turno, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que intentaron “llegar a un acuerdo”, y remarcó: “Teníamos un mandato claro que temas como la reforma judicial necesita que estemos presentes y vernos las caras; pero quieren debatir un tema como este detrás de una cámara”.

Luego, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicó cuáles eran los proyectos a tratar durante la sesión, cómo fue la reunión con los presidentes de bloque y arremetió contra Juntos por el Cambio. “La incomprensión de un sector no va detener el funcionamiento de la democracia argentina”, sentenció.