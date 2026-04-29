Manuel Adorni acusó a un diputado de espionaje ilegal contra su esposa por la custodia policial

Lo de "un país bananero" podría aplicarse a la Argentina de Javier Milei y compañía dadas las reformas más recientes en materia de leyes laborales, de la Salud, la Educación y la industria, además de la desregulación de cuestiones como la importación de productos y la exportación de materia prima y recursos naturales.

Pero Manuel Adorni no se centró en eso sino que continuó leyendo su declaración: "Sepan que no me van a intimidar con aprietes y que no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia", anticipó.

Cuál fue la pregunta de Rodolfo Tailhade que indignó a Manuel Adorni

"Usted sabe que su esposa, desde el mismo momento en que usted asumió la Vocería, tiene custodia policial. Tiene un auto oficial -un Ford Focus, en aquel momento- y tres equipos que cumplen el servicio de custodia", detalló Tailhade, de Unión por la Patria, antes de cuestionar la necesidad de usar fondos públicos para proteger a la familia de Manuel Adorni.

tailhade adorni Rodolfo Tailhade cuestionó la custodia policial a la familia de Manuel Adorni

"El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa", protestó el diputado opositor.

"Le pregunto: qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa, Bettina Julieta Angeletti, o su grupo familiar, para que le asignaran una custodia policial que estamos pagando todos los argentinos hace dos años", disparó.

Lejos de negar la presencia de la custodia policial en la vida de su familia, el Jefe de Gabinete de Javier Milei optó por mostrarse como el hombre fuerte del Gobierno.