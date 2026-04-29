La chicana de Sergio Palazzo a los diputados libertarios que hasta hizo reír a Martín Menem
Cansado de las interrupciones de los oficialistas, el diputado de Unión por la Patria ironizó contra sus pares y desató varias carcajadas.
La tensión en la Cámara de Diputados durante el informe de gestión de Manuel Adorni tuvo un momento de inesperada distensión, aunque cargado de ironía. El protagonista fue el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, quien, ante las constantes interrupciones de los legisladores oficialistas, lanzó una "chicana" que logró romper la seriedad del recinto.
Mientras Palazzo intentaba hacer uso de la palabra para cuestionar los puntos expuestos por el Jefe de Gabinete, los gritos y comentarios provenientes de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) comenzaron a dificultar su discurso. Visiblemente cansado de las interrupciones, el legislador se detuvo y se dirigió directamente a la presidencia del cuerpo.
La chicana de Sergio Palazzo a los "therians" que hizo reír a Martín Menem
Con un tono irónico que descolocó a los presentes, Palazzo le pidió intervención a Martín Menem utilizando una terminología que vinculó la autopercepción con la iconografía característica del movimiento libertario. "¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?", lanzó el diputado nacional.
La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.
El comentario fue tan inesperado que incluso el presidente de la Cámara, quien suele mantener una postura rígida para garantizar el orden, no pudo contener una sonrisa.
El momento fue captado por las cámaras de la transmisión oficial, mostrando a Menem riéndose antes de intentar, con poco éxito, retomar la formalidad para pedir silencio a los diputados oficialistas.
El episodio se volvió viral rápidamente en las redes sociales, destacándose como uno de los pocos momentos de humor —ácido, por cierto— en una jornada marcada por los fuertes cruces verbales, la presencia del gabinete nacional en los palcos y la alta hostilidad entre las fuerzas políticas.
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