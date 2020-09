Coronavirus: "Vi lo del Obelisco y lloré, la gente no ve el esfuerzo que hacemos"

médica terapia intensiva Una médica se refirió a la situación en Terapia Intensiva ante la pandemia de Coronavirus Covid-19

"Estamos en una guerra y la gente no se da cuenta, no solo porque no se respeta la cuarentena, no saben lo que sufre un paciente con Covid-19 antes de la intubación: es algo angustiante, doloroso, imagínense que están en un lugar en el que no pueden levantarse ni respirar, están sin su familia, que no tienen más contacto que con un teléfono y que cuando están intubados ya tienen pocas chances de vivir", expresó la médica a C5N sobre la poca conciencia ante los riesgos de la pandemia de coronavirus.

"¿Saben las veces que escuchamos 'no puedo más' o 'me estoy muriendo'? El último paciente que vi intubar me dijo 'me estoy muriendo', y se estaba muriendo, y decirle 'está todo bien, te vamos a dormir'", describió angustiada Villavicencio respecto a los muertos por coronavirus y advirtió: "Tengo 31 años y he visto morir gente de 30 años, 21 años, sin antecedentes, personas de 38 años, madres".

"No es una gripe común. Muchas veces escuché decir que es una gripe y hacen lo que quieren y cuando contagian a un ser querido esa persona se muere ¿como vive un adolescente penando que su abuelo falleció porque él no se cuidó?", reflexionó e indicó: "Con esto no quiero plantear el pánico sino la concientización".

"Nos tocó de intubar a un compañero de 31 años y ese tiempo fue de lagrimas, de sostenernos unos a otros", relató sobre un compañero con coronavirus Covid-19 y reveló: "He hecho guardias de 24 horas seguidas por necesidad, he dejado a mi hija de 1 año durante 3 meses sin verla".

Respecto a cuándo ponerle el respirador a un paciente con coronavirus relató que: "Elegir el momento indicado es complicado. Estamos usando otras técnicas para evitar con la intubación porque vemos que no está funcionando, se están muriendo".

"Muchos pacientes pueden entrar en paro durante la intubación", alertó y reflexionó: "La obesidad es uno de los factores que vemos con frecuencia asociado en mortalidad de personas jóvenes".