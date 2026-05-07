VTV: el requisito clave por el que podrían rechazarte la verificación
El trámite exige ciertos requisitos y parámetros de seguridad para cumplir con la inspección. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que busca asegurar que los vehículos estén en condiciones seguras para circular. Esta inspección se realiza en talleres habilitados y revisa distintos puntos clave del auto, ya sea frenos, luces o neumáticos, con el objetivo central de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
Este trámite no solo apunta a detectar fallas mecánicas, sino también a asegurar que el vehículo cumpla con los requisitos básicos de seguridad. Es importante resaltar que los conductores se exponen a elevadas sanciones en caso de transitar sin este trámite, que van desde multas costosas o la retención del coche.
El elemento por el que la VTV puede ser rechazada
En la revisión de la VTV no solo se analiza el estado mecánico del vehículo, sino también la presencia de los elementos de seguridad obligatorios. Entre ellos se destaca el botiquín de primeros auxilios, que debe estar disponible dentro del auto y en buen estado.
Además, se exige contar con un matafuegos vigente y bien sujeto, balizas portátiles y cinturones de seguridad que funcionen correctamente. La falta o deterioro de cualquiera de estos elementos puede derivar en el rechazo del trámite de forma inmediata.
Qué requisitos se necesitan para hacer la VTV
Además de las condiciones del vehículo, es fundamental presentarse en el centro de inspección con la documentación completa y vigente.
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
De esta manera, contar con todos los papeles exigidos es un requisito indispensable para poder aprobar la verificación sin inconvenientes.
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