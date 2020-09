"¿Este es tu ídolo? El mío sí": La alegría de Ibai Llanos al enterarse que Lionel Messi sigue en el Barcelona

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1301925134371086337 Dando el comunicado más importante de su vida en chanclas



Este es tu ídolo? El mío sí pic.twitter.com/C8K47bdHZ6 — Ibai (@IbaiLlanos) September 4, 2020

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", leyó Ibai Llanos acotando "¡Qué cojones!". El influencer con millones de seguidores leyó las declaraciones al sitio Goal.

LA DECISIÓN DE MESSI la Reacción de ibai llanos a la noticia de leo messi ! SE QUEDA ! LA RAJO !

Sin eufemismos, Ibai Llanos sentenció: "Lionel Messi se quiere ir porque considera que el proyecto que está montando Bartomeu es una puta mierda, pero se queda obligado".

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1301919399536885760 Messi se va a quedar en el Barça sin querer jugar en el Barça y por no denunciar al club. Pero qué es este puto circo. Yo de verdad que no me lo creo, que pase esto con el mejor jugador de la historia de tu club no tiene sentido. — Ibai (@IbaiLlanos) September 4, 2020

"Messi se va a quedar en el Barça sin querer jugar en el Barça y por no denunciar al club. Pero qué es este puto circo. Yo de verdad que no me lo creo, que pase esto con el mejor jugador de la historia de tu club no tiene sentido", había dicho antes de destacar la foto de la entrevista.