El banco de Axel Kicillof decretó feriado para el día del cumpleaños de Lionel Messi durante el Mundial 2026
El banco del gobernador Axel Kicillof confirmó un feriado bonaerense que coincide con el cumpleaños del diez. Mirá qué localidades paran el 24 de junio.
En medio de la enorme expectativa que genera el desarrollo del Mundial 2026, una sorpresiva noticia trajo inmensa alegría a miles de trabajadores bonaerenses. El actual gobernador provincial, Axel Kicillof, oficializó un esperado asueto administrativo para el próximo lunes 24 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de Lionel Messi.
Qué localidades disfrutarán el feriado provincial
La medida impacta de manera directa en los empleados del Banco Provincia (BAPRO) que prestan servicios en distritos puntuales, quienes gozarán de un merecido descanso al comienzo de la semana y no tendrán atención al público durante dicha jornada.
IMPORTANTE: Javier Milei decretó los feriados y hay un fin de semana largo en junio que antes no existía
A continuación, el listado exacto de las ciudades beneficiadas por distintas festividades patronales y aniversarios fundacionales:
-
Berisso: 24 de junio (Aniversario fundacional).
Roque Pérez: 24 de junio (Aniversario fundacional).
Florencio Varela: 24 de junio (Festividad patronal).
Quenumá (Salliqueló): 24 de junio (Festividad patronal).
De esta manera, los trabajadores de dichas jurisdicciones podrán disfrutar de un fin de semana largo ideal para descansar en casa y continuar siguiendo de cerca el desempeño del seleccionado nacional de fútbol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario