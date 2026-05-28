Deslomado: un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir al Mundial, "lo necesito, trabajo mucho"

"Pido licencia, como hice 4 años atrás, cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo", explicó la resolución administrativa ante su ausencia. De este modo, será Carlos Olmedo quien asumirá la conducción de Funes.

Y justificó su decisión: "son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente”.

De esta manera el deslomado intendente podrá estar presente el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium, de Estados Unidos, cuando la Selección comience su camino en el Mundial de fútbol ante Argelia.