Deslomado: un intendente de Santa Fe pidió licencia para ir al Mundial, "lo necesito, trabajo mucho"
Se trata del intendente de Funes, en Santa Fe, donde casualmente tienen sus casas los referentes el equipo campeón en Qatar, Lionel Messi y Ángel Di María.
El intendente de la localidad de Funes, en la provincia de Santa Fe, Rolvider Antonio Santacroce, se contagió de las vibras que dejó el cada vez más complicado Jefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó su propia versión del "deslomado". Es que Santacroce pidió licencia para poder viajar a la Copa Mundial de la FIFA que comienza en dos semanas en México, Estados Unidos y Canadá. Para justificar su pedido no dudó en señalar: "lo necesito, trabajo mucho".
Santacroce, jefe comunal de Funes, donde tienen sus casas Lionel Messi y Ángel Di María, fue finalmente autorizado por el Concejo Deliberante local para cumplir con una “tradición personal”. “Fui a seis mundiales, fui en 1998; 2006; 2010; 2014; 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, explicó en diálogo con Cadena 3.
Y siguió: “yo tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial. Y a este también voy porque me siento bien, cómodo. Son, creo, 17 días que me voy esta vez, y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos”.
"Pido licencia, como hice 4 años atrás, cuando fui a Qatar y también era intendente. Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos. Pido una licencia, como hago siempre. Asume el cargo de intendente el presidente del Concejo", explicó la resolución administrativa ante su ausencia. De este modo, será Carlos Olmedo quien asumirá la conducción de Funes.
Y justificó su decisión: "son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente”.
De esta manera el deslomado intendente podrá estar presente el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium, de Estados Unidos, cuando la Selección comience su camino en el Mundial de fútbol ante Argelia.
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