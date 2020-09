Barcelona retomó los entrenamientos y Lionel Messi fue el primero en llegar tras el escándalo

El jugador argentino, que ya se sometió al test PCR en su domicilio, sorprendió porque fue el primero llegar a Sant Joan Despí, una hora y media antes del horario pactado por el cuerpo técnico. El resto del plantel había arrancado la pretemporada la semana pasada y fueron apenas 19 los jugadores citados por el entrenador, Ronald Koeman.

https://twitter.com/RadioFCB/status/1302977217425743873 Messi llegando a la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/EzgbE8Q3XS — Radio Barça (@RadioFCB) September 7, 2020

La llegada de Messi, sin dudas, es lo que revolucionó la agenda deportiva en las últimas horas porque el argentino había declarado publicamente que su intención era abandonar el club y que su decisión por quedarse pasó por las trabas que puso el presidente de la institución, Josep María Bartomeu.





"La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", había declarado Lionel.