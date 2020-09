Un pueblo en llamas por el femicidio de Ludmila Pretti

https://twitter.com/C5N/status/1303039112853762051 ⭕ Familiares y vecinos piden justicia por el femicidio de Ludmila Pretti en Francisco Álvarez. El principal sospechoso de su muerte permanece prófugo.



"No se termina más, no paran de matarnos, una no puede salir tranquila a la calle porque estos hijos de puta están como si nada, sueltos, y ahora se dan a la fuga y no sé lo que está haciendo la Policía", expresó. Otra manifestante remarcó que "esto no empezó hoy, viene hace años" y "que se viralice ahora y salga en todos los medios es otra cosa".



Los manifestantes, con carteles que que dicen "Somos la voz de las que ya no están" y "Justicia por Ludmi", entre otras frases, permanecían esta tarde batiendo palmas en la puerta de la dependencia policial.



Ludmila, quien estaba desaparecida desde ayer a la mañana, fue hallada asesinada el domingo por la noche en una vivienda situada en Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, en la mencionada localidad del partido de Moreno, adonde había ido a una fiesta con amigos.