Multas: evalúan implementar en Argentina radares "inteligentes" que no se puede esquivar

Cómo funciona el nuevo los nuevos radares

El funcionamiento es simple, se instalan dos o más cámaras en distintos puntos de una ruta o autopista. Cada una registra la patente y la hora de paso, y el software cruza esa información para calcular la velocidad promedio, si el resultado supera el límite permitido, se genera automáticamente la infracción.

Especialistas en seguridad vial sostienen que este tipo de tecnología puede contribuir a reducir accidentes, al promover una conducción más estable y previsible. Diversos estudios internacionales ubican a los radares como herramientas eficaces para disminuir excesos de velocidad y víctimas fatales.

radar punto a punto

Claves del nuevo sistema

El sistema mide el comportamiento a lo largo de todo el recorrido.

Dificulta esquivar controles mediante frenadas aisladas.

Puede aplicarse tanto en rutas como en autopistas urbanas y se apoya en monitoreo digital con bases de datos integradas.

Requiere señalización específica que informe a los conductores sobre los tramos bajo control.

En el país, la iniciativa se encuentra todavía en etapa de análisis y debería atravesar instancias de homologación y aprobación técnica antes de su eventual puesta en marcha. De implementarse, sería un cambio relevante en los criterios de control de velocidad en las rutas argentinas.