Multas: evalúan implementar en Argentina radares "inteligentes" que no se puede esquivar
El modelo controla el comportamiento a lo largo de todo un tramo y no solo en puntos fijos. Busca reducir infracciones y accidentes con una fiscalización más constante.
Analizan implementar en nuestro país un sistema de radares inteligentes que mide la velocidad promedio de los vehículos a lo largo de un tramo completo de ruta o autopista. La tecnología, ya extendida en Europa, implicaría un cambio de enfoque respecto de las fotomultas tradicionales.
Se trata de dispositivos "punto a punto" que registran la patente y el horario exacto de paso en distintos puntos de una traza. A partir de esos datos, el sistema calcula cuánto tardó un vehículo en recorrer una determinada distancia y determina su velocidad promedio.
A diferencia de los controles convencionales, que captan una infracción puntual, este modelo busca evaluar la conducta del conductor durante todo el trayecto. De ese modo, evita maniobras habituales como reducir la velocidad únicamente al acercarse a un radar para luego volver a acelerarse, según informó Noticias Argentinas.
El esquema ya funciona en países como Reino Unido, Italia, España, Austria y Países Bajos. En la región, Uruguay también evalúa su implementación en corredores clave antes de fin de año.
Cómo funciona el nuevo los nuevos radares
El funcionamiento es simple, se instalan dos o más cámaras en distintos puntos de una ruta o autopista. Cada una registra la patente y la hora de paso, y el software cruza esa información para calcular la velocidad promedio, si el resultado supera el límite permitido, se genera automáticamente la infracción.
Especialistas en seguridad vial sostienen que este tipo de tecnología puede contribuir a reducir accidentes, al promover una conducción más estable y previsible. Diversos estudios internacionales ubican a los radares como herramientas eficaces para disminuir excesos de velocidad y víctimas fatales.
Claves del nuevo sistema
- El sistema mide el comportamiento a lo largo de todo el recorrido.
- Dificulta esquivar controles mediante frenadas aisladas.
- Puede aplicarse tanto en rutas como en autopistas urbanas y se apoya en monitoreo digital con bases de datos integradas.
- Requiere señalización específica que informe a los conductores sobre los tramos bajo control.
En el país, la iniciativa se encuentra todavía en etapa de análisis y debería atravesar instancias de homologación y aprobación técnica antes de su eventual puesta en marcha. De implementarse, sería un cambio relevante en los criterios de control de velocidad en las rutas argentinas.
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