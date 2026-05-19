Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 19 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una continuidad de semana con mucho frío pero buenas condiciones del clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa otra ola de frío intenso, pero mantiene las buenas condiciones del clima, sin probabilidades de precipitaciones a la vista, al menos para los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, la continuidad de la semana se mantendrá con la misma tendencia y el clima gélido se sentirá con mucha fueza el martes. La jornada tendría cielo despejado, pero la temperatura mínima caerá hasta 1 grado, mientras que la máxima subirá hasta los 18.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Apenas más templado, el miércoles se espera con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 y 15 grados, de acuerdo con el SMN.
El jueves, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas que oscilarán entre 4 y 13 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se mantendrá con frío extremo. El último día, en la previa al fin de semana largo, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas estimadas en 3 grados de mínima y 14 de máxima.
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