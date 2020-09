Denucian que Di María escupió a un rival

El problema se originó cuando el defensor español le comunicó al árbitro que había recibido un escupitajo en la cara por parte del argentino, quien habría incumplido el protocolo por coronavirus. En cuanto al brasileño rápidamente reaccionó para defender a su compañero y señaló a su rival de racista.

"Racismo, no", se escuchó decir a Ney. Aunque el VAR intervino y no advirtió ninguna situación comprometedora. Pese al conflicto, no hubo futbolistas sancionados pero subió la temperatura del encuentro que continuó con algunas jugadas un tanto violentas que llevó al árbitro del partido mostrar la tarjeta amarilla.

https://twitter.com/jqnpelayo/status/1305239015323586560 Cositas del primer tiempo. Di María lo escupe a Álvaro y éste de seguro lo insulta. La acusación de los jugadores del PSG (Angelito y Neymar) es que los insultos del español son racistas. El defensor del OM se excusa "no fue racismo tío" pic.twitter.com/TqqE0eJH8W — Joaco Pelayo (@jqnpelayo) September 13, 2020

Minutos más tarde, fue un jugador del Olympique el que simuló una agresión y nuevamente varios jugadores se juntaron en el medio de la cancha para discutir con el encargado de impartir justicia y sacar beneficios de esa situación.