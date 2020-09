¿Y el protocolo? La foto de Juan Román Riquelme sin barbijo y tomando mate en la tribuna con el Chelo Delgado

En la foto que publicó la cuenta @Libertadores se lo ve al vicepresidente sin barbijo y tomando mate, junto al “Chelo” Delgado, que, si bien tiene tapaboca, lo lleva mal puesto. Ambos no están respetando la distancia social, y no se sabe si Román le convidó la infusión a su ex compañero.

https://twitter.com/Libertadores/status/1311118254149169154 ¡Una presencia muy especial en la Bombonera! pic.twitter.com/IUZtXdIOjo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 30, 2020

Ocurrió en la misma jornada en la que dirigentes de Boca, incluido Delgado, se reunieron con Dani Alves, el brasileño de San Pablo que juega este miércoles ante River, a pesar de los protocolos que establece la Conmebol.

El “Chelo” y Cascini le regalaron al brasileño una camiseta “xeneize” con la 10 en la espalda.