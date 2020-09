Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus también genera anticuerpos en adultos mayores

El estudio fue divulgado en la publicación científica New England Journal of Medicine, e indicó a su vez que los efectos secundarios registrados se asemejan a aquellos producidos por una dosis alta de la vacuna contra la gripe.

"Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273, nuestra candidata a convertirse en vacuna para la prevención de COVID-19, puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes”, expresó el director médico de Moderna Tal Zaks, citado por la revista The New England Journal of Medicine.

El estudio fue una extensión del ensayo de seguridad de Fase I de Moderna, que se llevó a cabo por primera vez en personas de entre 18 y 55 años. Probó dos dosis de la vacuna, de 25 y 100 microgramos, en 40 adultos de 56 a 70 años y de 71 años o más.

coronavirus vacuna rusia La Fase I de Moderna se llevó a cabo por primera vez en personas de entre 18 y 55 años.

El equipo encontró que en los adultos mayores que recibieron dos inyecciones de la dosis de 100 microgramos con 28 días de diferencia, la vacuna produjo respuestas inmunes aproximadamente en línea con las observadas en adultos más jóvenes.

Stephen Bancel, consejero delegado, había dicho a mediados de mes que podrían conocer si la vacuna es eficaz en octubre, aunque consideró que lo más probable es que esos datos sobre la fase final de su desarrollo lleguen en noviembre.

Zaks destacó que "dada la mayor morbilidad y mortalidad del COVID-19 en adultos mayores y ancianos, estos datos nos dan optimismo al demostrar la protección del mRNA-1273 en esta población".

Moderna citó que los efectos secundarios más comunes fueron dolor de cabeza, mialgia, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección, "la mayoría de los cuales fueron de intensidad leve a moderada y de duración limitada".

No obstante, apuntó que tras la segunda vacunación "se produjeron dos eventos adversos sistémicos graves": fiebre en un participante del grupo entre 56 a 70 años que recibió la dosis de 25 microgramos y fatiga en un participante del grupo de mayores de 70 años, que recibió la dosis más grande.

Sin embargo, la farmacéutica aclaró que no "revelaron ningún patrón de preocupación".