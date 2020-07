Vacuna contra coronavirus: Estados Unidos tuvo resultados favorables con Moderna Inc

La vacuna de Moderna Inc provocó anticuerpos frente al coronavirus en todos los sujetos de prueba de un estudio clínico, de acuerdo con un artículo publicado en New England Journal of Medicine.

La empresa indicó este martes que tiene previsto comenzar la última etapa de los ensayos clínicos para su vacuna experimental contra el coronavirus Covid-19 el 27 de julio, aproximadamente, de acuerdo con el registro para la fase 3 del estudio en clinicaltrials.gov. También se indicó que realizará el ensayo en 87 lugares de Estados Unidos.

De este modo, se encarará un testeo con 30 mil personas para probar si las vacunas contra el coronavirus Covid-19 efectivamente son lo suficientemente fuertes para proteger a la gente.

Mientras tanto, los primeros voluntarios desarrollaron lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes en el torrente sanguíneo en niveles comparados con los detectados en pacientes que sobrevivieron al coronavirus Covid-19, según notificó el equipo de investigación en la revista especializada.

"Este es un componente básico necesario para avanzar con los ensayos que podrían determinar si la vacuna protege contra la infección'', declaró quien dirigió el estudio, la doctora Lisa Jackson del Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington.

"No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias'', declaró, el principal experto en enfermedades infeccionas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, a The Associated Press.

Si bien no hay garantías, el gobierno de Estados Unidos espera que se consigan resultados para finales de año, lo que sería una velocidad récord para desarrollar una vacuna. Esta en especial requiere dos dosis con un mes de diferencia.

Moderna también expresó en un comunicado que, si todo va bien en futuros estudios, "la compañía sigue en camino de poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis por año, y posiblemente hasta mil millones de dosis por año, a partir de 2021" para combatir el coronavirus.

"Pensamos que las respuestas inmunitarias parecen prometedoras, pero no sabemos si los niveles que estamos viendo realmente protegerían contra la infección", indicó Jackson y advirtió que "es realmente difícil saberlo hasta que se realice el ensayo de eficacia", al tiempo que reveló: "Así que estamos sentando las bases para el juicio que proporcionará esas respuestas".

Moderna espera comenzar el estudio más grande de la compañía sobre la candidata a vacuna Covid-19 mRNA-1237 el 27 de julio, según los detalles publicados por separado el martes. Se espera que sea el primero en Estados Unidos en comenzar los ensayos de Fase 3.

Por ahora, el nuevo estudio "proporcionó información rápidamente que podría usarse para determinar qué dosis seguir adelante con los ensayos de Fase 2 y Fase 3", dijo Jackson.

La Fase 3 consiste en una prueba controlada en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) con dosis de 100 microgramos del fármaco ARNm-1273 y otras aleatorias similares de placebo, explicó el laboratorio.