Qué es el bompu zen: la técnica detrás del éxito de Nadia Podoroska

¿Quién es Pedro Merani?

Su nombre surgió en una conferencia de prensa que dio Nadia Podoroska, y sus declaraciones sobre el entrenamiento mental y los ejercicios diarios de autoconocimiento para el tenis causaron curiosidad.

nadia podoroska Nadia Podoroska fue la primera tenista argentina en llegar a semifinales de Roland Garros después de 16 años

Merani fue campeón de la Selección argentina de bowling y lideró la disciplina en el país desde el ’86 hasta el 2004, cuando decidió continuar su carrera en Kuwait. Cuatro años después viajó a Hong Kong y hace once se instaló en Qatar, desde donde dialogó con minutouno.com sobre su experiencia y las bases de su trabajo en neurociencia y cultura zen.

“De base, hay una reestructuración cognitiva, una forma de pensar que debe cambiarse y, para poder cambiar la forma de pensar, en el método que desarrollo, es muy importante el trabajo del cuerpo”, comienza Merani durante una extensa charla en la que reveló los detalles de su técnica.

Las claves del bompu zen

El bompu zen es el zen sin el aspecto religioso. “Es ser uno mismo con el universo”, describe Merani. En su método, la respiración, relajación, visualización y meditación son las claves para trabajar la mente y el cuerpo, y así lo explica con sus propias palabras:

Respiración:

“Para entrar en contacto con el cuerpo, lo primero que se necesita es que los pulmones se llenen bien de aire para pensar una respiración diafragmática abdominal, es decir con el estómago, que funciona como el segundo cerebro. El estómago está conectado con el sistema nervioso y el cerebro sigue la data que envía: si el cuerpo se calma, el cerebro se calma. La respiración rítmica significa que la exhalación es el doble de tiempo que de la inhalación y esto ayuda a calmar el sistema nervioso”.

Relajación:

“Ayuda a conocer el cuerpo mediante la capacidad de observación: tenés que darte cuenta cómo te sentís en los ejercicios, incluso las sensaciones de pesadez, temperatura, para así estar consciente del cuerpo”.

Visualización:

“La neurociencia enseña que el cerebro no distingue entre lo que esta pasando y lo que no, lo que es real o no. Al cerrar los ojos, en la mente, las redes neuronales pueden corregir, por ejemplo, el saque desde el punto de vista técnico, traer a la memoria situaciones que ayudaron en el pasado y se puede recrear el futuro. Si eso se vive con todos los sentidos, el cerebro crea rutas que toma como verdad y uno empieza a sentir y actuar en base a eso.

Si alguna vez hubo algún problema, el cerebro no lo va a resolver por sí solo si no se le da una alternativa; vuelve a usar la misma data que usó antes y no se sale del problema. Por eso, lo que va a ayudar es que el cerebro tenga una opción nueva.

Mediante la neuroplasticidad uno puede crear una nueva ruta en su cerebro, y si esta se refuerza, la señal que enviaba la otra opción errónea pasa a ser más débil. Es por esto que la visualización es muy importante”.

Meditación:

"La postura pasa a ser muy importante junto con la respiración. Se puede practicar inhalar en cuatro tiempos y exhalar en ocho, hasta ir aumentando la capacidad. Cuando uno se sienta a meditar busca observar cómo funciona la mente. Al principio, se nos viene todo tipo de pensamientos como si fuese un sonajero. Después, uno se da cuenta que está pensando y, con entrenamiento, se concentra en volver a contar la respiración como ayuda para separar el pensamiento.

Cuando se sigue avanzando, uno se da cuenta que el pensamiento genera una reacción en el cuerpo, como puede ser por ejemplo la ansiedad. En ese caso, uno se concentra en relajar el cuerpo para enseñarle a que esa ansiedad desaparezca. A eso se le agrega la reestructuración cognitiva, lo que sería hablar luego sobre cómo se sintió la persona.

Para mí, es uno de los ejercicios más importantes, porque el cuerpo tiene que entender lo que se busca. Más aun para un atleta, que cuando se tiene tensión, no se juega igual”.

"Si se quiere cambiar algo, el primer paso necesario es saber qué cambiar"

pedro merani qatar Tras un arduo trabajo como coach mental del equipo, en 2018 Qatar llegó a ser campeón mundial de bowling

Bompu zen: el trabajo sobre el ego y los apegos

“Uno de los aspectos que trabaja el bompu zen son los apegos, a qué estamos apegados, porque el apego genera sufrimiento. El más grande es a la propia vida y saber que se va a terminar, que en algún momento vamos a morir”, cuenta Merani a minutouno.com.

"En el tenis sucede lo mismo. Cuando uno trababa en la intensión de querer algo, como puede ser subir en el ranking, la mente hace lo propio e interfiere en la tarea. El secreto está en buscar el espíritu del tenis, que no es otra cosa que dos personas, cada una en un rectángulo, separadas por una red y una pelota que va de un lado para el otro. Ahí, es clave la lucubración de la mente".

Por otro lado, remarca que también "es fundamental en el deportista trabajar el ego, es decir, cuál es la imagen que se quiere proyectar en los demás y trabajar en no actuar de forma desesperada por conservar esa imagen, porque al hacer eso, uno se queda atado al pasado y deja de estar en el presente".

"Si a un maestro zen le preguntás cuál es el milagro, va a responder: ‘Cuando como, como; cuándo me baño, me baño; cuando duermo, duermo’. Es decir, es el estado de estar presente en lo que uno está haciendo", ejemplifica Pedro Merani. "Si se va a pensar en lo que pasó o lo que va a venir, se deja de estar en el instante de la vida, en el presente. El pasado no puede ser modificado y el futuro es algo que no existe", resalta.

pedro merani bowling champions 2019

Cómo fue el trabajo de Pedro Merani con Nadia Podoroska

El entrenamiento comenzó en febrero de 2019 cuando el entrenador Emiliano Redondi se comunicó con Merani para hablarle de Nadia Podoroska: “Tengo una jugadora de tenis muy talentosa y necesito tu ayuda”. Emiliano conocía el trabajo de Pedro gracias su propia experiencia a y a la de su padre, quien había sido un gran tirador de bowling y había trabajado con el coach en los años 90, cuando aún vivía en Argentina y tenía su consultorio de técnica de entrenamiento mental.

nadia podoroska Nadia Podoroska quedó eliminada de Roland Garros en el partido de semifinal ante la polaca Iga Swiatek

Un año y medio después, reconoce que “Nadia está más relajada, más calma, debido a que empezó a cambiar su forma de ver y de pensar frente a determinado tipo de situaciones que le permiten jugar al tenis, ese es su secreto", sostiene Merani en referencia a lo que Nadia Podoroska se refiere como su crecimiento personal: "Para mejorar como tenista se debe mejorar como persona, saber quién es uno. Y había cosas que tenía Nadia antes de empezar a trabajar que no le estaban ayudando a mostrar su máximo potencial”, indica el coach al respecto.

Esto no es fácil, aclara: “Cuando uno se observa ve cosas que no le gustan de sí mismo y tiene dos opciones: o las rechaza o hace que la mente cree una imagen que no es”.

Los días que Nadia Podoroska tiene partido, Merani trata de ser respetuoso porque sabe por experiencia propia que en instancias decisivas de una competencia “cada uno tiene una forma especial de vivirlo y competir”. “El cerebro explota y el cuerpo se da cuenta que uno está nervioso. Salvo que ella me lo pida, no hablamos”, reconoce.

“En Roland Garros solíamos hablar por la noche o al día siguiente del partido. A veces lo que hacía era dejarle un mensaje con alguna frase o cuento, como una especie de apuntes, para que ella los leyera el día del partido y recordara los conceptos que debía reafirmar”.

“Para que Nadia llegue al nivel de competición que llegó tiene que tener la técnica de tenis, que la obtuvo gracias a Emiliano y Juan Pablo. Después viene el trabajo en ella y en su compromiso. Y después aparezco yo. Cada uno tiene que hacer su trabajo, nada es fundamental porque aglutina todo y la más importante del equipo es ella, que se pone las zapatillas y agarra la raqueta”, resalta sobre el arduo trabajo de la tenista para llegar a hacer historia en Roland Garros.