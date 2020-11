Gallardo habló de su futuro en River y estalló contra el fútbol argentino

En este sentido, el “Muñeco” avisó que sigue “con ganas” de continuar en el “Millonario”, y explicó: "Siempre repito lo mismo: digo las cosas que siento. Puedo estar equivocado o no. Sin embargo, cuando tenga deseos o ganas de irme, lo voy a hacer saber. Y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento. No le escapo a la situación".

Gallardo cuestiona al fútbol argentino por su “decadencia total”

"Mientras tenga el enfoque puesto en lo mío, en el trabajo diario, de gestionar la parte deportiva de esta institución, mantendré la concentración y estaré enfocado en eso. Después hay otras cosas que desgastan. ¿Me gustaría estar en un mejor contexto de país? Sí, pero me la banco. No sería yo si me preguntan algo y la pateo afuera. Digo lo que pienso", expresó el DT.

En este marco, Gallardo se refirió a las dudas que se habían generado tiempo atrás sobre su continuidad, y expresó: "Esta ya la viví... Cuando perdimos en 2017 con Lanús hablaban de final de ciclo. Mirá todo lo que nos hubiéramos perdido si me dejaba llevar por lo que dijeron los periodistas como verdades absolutas".

Sobre el choque ante Paranaense, el entrenador de River no confirmó el equipo titular y señaló que tiene “algunas ideas de cómo jugar el partido, algunas alternativas”, pero aclaró: “Prefiero reservarlas para no darle una posibilidad al rival. Manejo diferentes posibilidades para el armado del equipo de mañana".

Por último, el “Muñeco” realizó una fuerte crítica al fútbol argentino en general, al asegurar que ingresó en un proceso de "decadencia total" que le produce "pena". Advirtió sobre el desarrollo de "un fútbol bastante chato", en el que "no se juega por nada" dentro de un "contexto feo" y cuestionó la existencia de "mucha rosca política para ver desde dónde se saca ventaja".