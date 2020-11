Se viralizó una caricatura de Maradona esquivando figuras de Inglaterra

dibujo maradona Davis Squires

“No estoy de guardia hasta la semana que viene, pero aquí hay algo que dibujé hace un par de años, que muestra a Maradona saltando toda la historia de Inglaterra para marcar su segundo gol”, señaló el dibujante de los diarios The Guardian y L’Equipe en su de Twitter.

Squires bromeó: “Enrique VIII estuvo más cerca de él que Terry Fenwick, para ser justos”, por uno de los defensores ingleses que en vano intentó capturar a Maradona.Otras figuras que aparecen en la caricatura son: Winston Churchill, Enrique VIII, William Shakespeare y David Bowie.

Otro dibujo hecho por el caricaturista se viralizó también. En éste se ve el destino que sufrieron todos los jugadores que no pudieron detener al mítico 10 argentino: Peter Reid, Peter Beardsley, Fenwick, Terru Butcher y el propio Shilton. Figura en su obra The Illustrated History of Football.