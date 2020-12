Cristina Kirchner hizo un balance del primer año de Gobierno con fuertes criticas al Poder Judicial

La presidenta de la Cámara Alta habló sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y resaltó: " Mañana (jueves) 10 de diciembre, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos, hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces. Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo".

"Cuando comenzamos la pandemia -allá por el mes de marzo- se nos presentó un desafío inédito: teníamos que crear una nueva forma de funcionamiento para poder seguir trabajando y, al mismo tiempo, teníamos que cuidar la vida de todos y todas. Y la verdad es que gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas, el 13 de mayo tuvimos nuestra primera sesión remota de la historia.", agregó.

También se encargó de aclarar que en lo que va del 2020 se llevaron a cabo " 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. " Además, enumeró las 40 leyes aprobadas y que se dieron " media sanción a 87 proyectos de ley ".

Sobre la gestión del Poder Ejecutivo, Cristina Kirchner manifestó: "sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita".

Y resaltó la rápida reacción para hacerle frente al coronavirus: " Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que funcionará que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID-19".

Asimismo, destacó la reestructuración del 99%de la deuda externa que dejó la gestión de Mauricio Macri, las medidas económicas ante la pandemia como fueron el IFE y ATP que sostuvieron " a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan".

Fiel a su estilo, la vicepresidenta realizó una fuerte crítica al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los señaló de "encabezar" y "dirigir" el Lawfare.

En ese fragmento de la carta, Cristina Kirchner remarcó: "Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la "Most Automatic of the Corte" (Mayoría automática de la Corte), dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas ".

Y continúa señalando, aunque sin nombrarlo, que Ricardo Lorenzetti se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro, quien encarceló "sin pruebas" al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, y con Claudio Bonadío quien "nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los 'jueces de la servilleta' ", manifestó.

Y añadió: "Bonadío se autodefinía como un practicante del 'derecho penal creativo': aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares".

También cargó contra Elena Highton de Nolasco por no haber renunciado a su cargo al cumplir los 75 años.

Luego se tomó su tiempo para hablar sobre el nombramiento por decreto que realizó Cambiemos de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, algo que va en conta de lo que marca la Constitución Nacional sobre le nombramiento de jueces.

" Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación".

No se detiene mucho sobre el Dr. Juan Carlos Maqueda, la perpetuidad de estos cargos y remata: " Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país. A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno ".

Antes de finalizar, Cristina expresa que estos "funcionarios vitalicios" protegieron "la violación permanente de la Constitución y las leyes".

"Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy seguro, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas", subrayó.