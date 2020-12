Confirmaron la fecha en la que se realizarán las elecciones en Barcelona

La fecha elegida fue el 24 de enero y con los respectivos cuidados por la pandemia de coronavirus, 110 mil socios estarán habilitados para votar. También comunicaron que hay diez lugares donde podrán acercarse a dejar su voto: el Camp Nou- Barcelona, Girona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Andorra. Además, se dispondrán distintas franjas horarias para evitar la aglomeración de personas.

El proceso electoral tiene un calendario que se deberá cumplir antes de llegar a las votaciones finales, estos son:

16 de diciembre: publicación del anuncio oficial de la convocatoria.

publicación del anuncio oficial de la convocatoria. 16 de diciembre: sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral. 10 horas, Auditorio 1899.

sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral. 10 horas, Auditorio 1899. 22 de diciembre : constitución Junta y Mesa Electoral.

: constitución Junta y Mesa Electoral. 23 de diciembre: solicitud y recogida de los boletos de apoyo.

solicitud y recogida de los boletos de apoyo. 23 de diciembre-11 de enero: entrega de los boletos de apoyo.

entrega de los boletos de apoyo. 12-14 de enero: recuento de las papeletas y proclamación de los candidatos que reúnan la cifra mínima de 2.257 avales necesarios para concurrir a las elecciones.

recuento de las papeletas y proclamación de los candidatos que reúnan la cifra mínima de 2.257 avales necesarios para concurrir a las elecciones. 15-22 de enero: campaña electoral.

campaña electoral. 23 de enero: jornada de reflexión.

jornada de reflexión. 24 de enero: votaciones.

Por otro lado, todos los candidatos llegan con un objetivo en común: retener a Lionel Messi después de junio 2021. Respecto a esta situación, el ex vicepresidente y precandidato a las próximas elecciones, Emili Rousaud, habló sobre este tema y fue muy contundente. "Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", lanzó en diálogo con el diario ARA.

Ante estas fuertes declaraciones, el dirigente deberá esperar al próximo 24 de enero para ver como reaccionarán los aficionados, quienes van a expresarse en las urnas y decidirán que rumbo le quieren dar a la institución catalana, ya que no viene atravesando un buen momento.