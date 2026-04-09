Barcelona analiza denunciar a la UEFA por el arbitraje tras caer 0-2 ante Atlético de Madrid en Champions
El club cuestionó el arbitraje de István Kovács y el uso del VAR en la derrota ante el equipo de Diego Simeone. Evalúan presentar una queja ante la UEFA.
El 0-2 ante el Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League dejó preocupación en Barcelona no solo por el resultado, sino también por el desempeño arbitral. La dirigencia culé analiza presentar una protesta formal ante la UEFA por la actuación del juez rumano István Kovács, señalado por decisiones puntuales que generaron controversia.
El malestar trascendió el campo de juego y llegó a los despachos del club. Tras el encuentro, el entrenador Hansi Flick cuestionó la utilización del VAR en una jugada determinante del primer tiempo. En el Barcelona sostienen que hubo criterios dispares, ya que algunas acciones fueron revisadas y otras, de características similares, no tuvieron intervención tecnológica.
La jugada de la mano que generó el reclamo del Barcelona
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado a una mano de Marc Pubill dentro del área del Atlético. La acción ocurrió luego de que el arquero argentino Juan Musso le diera un pase al defensor, quien detuvo la pelota antes de ejecutar nuevamente el saque.
En el conjunto catalán interpretaron que el balón ya estaba en juego, por lo que correspondía sancionar penal y expulsión. Sin embargo, ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que la jugada ameritara revisión y el partido continuó con normalidad. Una situación similar se había producido anteriormente en el partido entre Arsenal y Bayern Munich durante la primera fase del torneo, donde tampoco se sancionó infracción.
La expulsión de Cubarsí y el criterio del VAR en Champions
La otra acción que profundizó el enojo fue la expulsión de Pau Cubarsí a los 44 minutos del primer tiempo, tras una infracción desde atrás sobre Giuliano Simeone cuando el delantero se dirigía hacia el arco. Inicialmente, Kovács sancionó falta y mostró tarjeta amarilla, pero luego de revisar la jugada en el VAR decidió modificar su fallo y mostrar roja directa.
En Barcelona cuestionan el contraste entre esa revisión y la falta de intervención tecnológica en la jugada de la mano dentro del área rival. Además, también consideran que Koke debió recibir la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Lamine Yamal durante el primer tiempo.
Según entienden en el club, esa decisión podría haber modificado el desarrollo del encuentro antes de la expulsión del defensor culé. La suma de las situaciones incrementó el malestar tras la derrota, que dejó al equipo en una posición complicada de cara a la revancha. Frente a este escenario, la dirigencia evalúa presentar una queja formal ante la UEFA, en un contexto en el que la polémica arbitral volvió a instalarse en una instancia decisiva de la Champions League.
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