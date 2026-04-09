Barcelona analiza denunciar a la UEFA por el arbitraje tras caer 0-2 ante Atlético de Madrid en Champions

En Barcelona cuestionan el contraste entre esa revisión y la falta de intervención tecnológica en la jugada de la mano dentro del área rival. Además, también consideran que Koke debió recibir la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Lamine Yamal durante el primer tiempo.

Según entienden en el club, esa decisión podría haber modificado el desarrollo del encuentro antes de la expulsión del defensor culé. La suma de las situaciones incrementó el malestar tras la derrota, que dejó al equipo en una posición complicada de cara a la revancha. Frente a este escenario, la dirigencia evalúa presentar una queja formal ante la UEFA, en un contexto en el que la polémica arbitral volvió a instalarse en una instancia decisiva de la Champions League.