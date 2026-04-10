Giuliano Simeone se cruzó con la prensa tras la polémica en Champions: se dijeron de todo

Por su parte, Juan Musso también se refirió a la polémica y respaldó la decisión arbitral, restándole dramatismo a la situación. “El árbitro lo leyó de esa manera. Él (Pubill) no saca ventaja de esa situación. Que se hable tanto de eso es desmerecer un montón de trabajo...”, explicó el arquero, quien además tuvo una destacada actuación durante el partido.

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El comunicado del Barcelona a la UEFA sobre la jugada polémica en Champions League

El episodio no terminó ahí. Tras el encuentro, el Barcelona decidió elevar una queja formal ante la UEFA, manifestando su disconformidad con el arbitraje. En el comunicado, el club aseguró: "El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado".

Además, apuntaron directamente a la jugada en cuestión: "La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti".