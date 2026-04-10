Giuliano Simeone se cruzó con la prensa tras la polémica en Champions: se dijeron de todo
El delantero del Atlético de Madrid protagonizó un tenso intercambio con periodistas luego del triunfo ante Barcelona, en medio de la controversia por una jugada.
El triunfo del Atlético de Madrid frente al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League dejó mucho más que un resultado positivo para el conjunto dirigido por Diego Simeone. En un partido cargado de tensión, polémicas arbitrales y actuaciones destacadas, uno de los focos se trasladó fuera del campo de juego, específicamente a la zona mixta del Camp Nou, donde Giuliano Simeone protagonizó un encendido cruce con periodistas.
El delantero argentino, que tuvo una participación determinante en el encuentro, quedó en el centro de la escena por una jugada puntual que desató la bronca del equipo catalán. A los pocos minutos del segundo tiempo, una acción dentro del área generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores del Barcelona, quienes exigieron la sanción de un penal por una mano. Sin embargo, el árbitro decidió no cobrar la infracción, lo que generó un clima caliente que se extendió hasta el final del partido.
Ya en la zona de entrevistas, Simeone fue consultado sobre esa jugada y su reacción no pasó desapercibida. “Esa jugada me la dijeron también recién, no llegué a verla. A ver…”, comenzó, antes de analizar la repetición. Tras observarla, sostuvo: “No, pero ahí está sacando Marc, ¿no? Agarró la pelota para sacar, para sacar. No, no, la toca ahí Marc para sacar...".
Lejos de quedar ahí, el intercambio subió de intensidad cuando los periodistas insistieron con el tema. El futbolista defendió su postura con argumentos tácticos y dejó una frase que resonó fuerte: "Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido, ¿o sí? ¿Sacó Juan en todo el partido? Juan Musso, ¿sacó en todo el partido él? Nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores”.
La tensión fue en aumento a medida que continuaban las preguntas, y Simeone no dudó en sostener su posición hasta el final. Antes de retirarse, lanzó con ironía: “El árbitro no lo cobró, entonces no sé. Entonces no sé por qué no lo cobró”.
Por su parte, Juan Musso también se refirió a la polémica y respaldó la decisión arbitral, restándole dramatismo a la situación. “El árbitro lo leyó de esa manera. Él (Pubill) no saca ventaja de esa situación. Que se hable tanto de eso es desmerecer un montón de trabajo...”, explicó el arquero, quien además tuvo una destacada actuación durante el partido.
El comunicado del Barcelona a la UEFA sobre la jugada polémica en Champions League
El episodio no terminó ahí. Tras el encuentro, el Barcelona decidió elevar una queja formal ante la UEFA, manifestando su disconformidad con el arbitraje. En el comunicado, el club aseguró: "El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado".
Además, apuntaron directamente a la jugada en cuestión: "La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti".
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