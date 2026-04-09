Un histórico goleador aseguró que Julián Álvarez está cerca de llegar al Barcelona

image

Cuánto debería pagar Barcelona por Julián Álvarez

Según trascendió, el pase de Julián Álvarez podría rondar los 100.000.000 de euros, una cifra elevada para la realidad económica del Barcelona, que mantiene restricciones por el tope salarial y busca evitar grandes gastos en el próximo mercado. Por eso, una posible negociación dependerá también de la postura del futbolista y de la presión que pueda ejercer para concretar su salida hacia el club catalán.

En la actual temporada, el delantero argentino disputó 44 partidos con el Atlético de Madrid y convirtió 17 goles, distribuidos entre LaLiga (8), Champions League (8) y Copa del Rey (1). Además, recientemente le marcó un gol de tiro libre al propio Barcelona en la victoria 2-0 del equipo madrileño por la ida de los cuartos de final de la Champions League.