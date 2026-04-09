Un histórico goleador aseguró que Julián Álvarez está cerca de llegar al Barcelona
Patrick Kluivert afirmó que la "Araña" podría fichar por Barcelona. El club busca un reemplazo para Lewandowski y el pase rondaría los 100.000.000 de euros.
El mercado de pases europeo todavía no comenzó, pero el nombre de Julián Álvarez ya aparece como uno de los protagonistas. El exdelantero neerlandés Patrick Kluivert, histórico goleador del Barcelona, afirmó que el club catalán podría avanzar por la contratación del atacante argentino en los próximos meses.
En diálogo con el canal Let’s Talk, Kluivert se mostró optimista respecto a la operación y aseguró: “Creo que están bastante cerca. Muy cerca”. Además, elogió al futbolista surgido de River y lo definió como el “mejor nueve del fútbol moderno”.
El Barcelona busca reforzar su delantera pensando en el futuro, ante la posible salida de Robert Lewandowski al finalizar la temporada. En ese contexto, el campeón del mundo aparece como uno de los nombres apuntados por el club que dirige Hansi Flick.
El propio Kluivert también se refirió al contexto futbolístico que encontraría el argentino en caso de concretarse el pase: “Si va al Barça tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barça es el Barça”.
Días atrás, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, había manifestado que el delantero dejará el club únicamente si la institución decide venderlo, marcando la postura del conjunto español ante los rumores.
Cuánto debería pagar Barcelona por Julián Álvarez
Según trascendió, el pase de Julián Álvarez podría rondar los 100.000.000 de euros, una cifra elevada para la realidad económica del Barcelona, que mantiene restricciones por el tope salarial y busca evitar grandes gastos en el próximo mercado. Por eso, una posible negociación dependerá también de la postura del futbolista y de la presión que pueda ejercer para concretar su salida hacia el club catalán.
En la actual temporada, el delantero argentino disputó 44 partidos con el Atlético de Madrid y convirtió 17 goles, distribuidos entre LaLiga (8), Champions League (8) y Copa del Rey (1). Además, recientemente le marcó un gol de tiro libre al propio Barcelona en la victoria 2-0 del equipo madrileño por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
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