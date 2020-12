La "ilusión" de Lionel Messi que podría dar indicios de su futuro

"Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de sentir esa experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses que me quedan en Barcelona para luchar por lo que se pueda y no pensar en cómo terminará el año, porque no sería bueno que anticipara lo que voy a hacer", expresó Messi al programa "Lo de Ëvole", de La Sexta, de España.

Uno de los rumores sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina se centraba en la posibilidad de que en 2021 firme con el Manchester City por tres años, y luego otros dos con el New York City de la MLS. Ambos equipos comparten el mismo dueño, y estas declaraciones alimentaron los trascendidos.

"Es que mi relación con Barcelona es una historia de amor desde muy chiquito, con el club y con la ciudad. Y por eso, termine como termine, no se debe manchar todo lo que pasó en mi carrera. Porque siempre todo se supera", manifestó el argentino.

https://twitter.com/delbarriotv/status/1343308037084352516 La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

De todos modos, la “Pulga” no confirmó ni descartó partir del Barcelona, ya que indicó que todavía “no sabe” qué hará, aunque sí aseguró que, de suceder, sería “de la mejor manera, para poder volver en un futuro al club”. “Lo que sí es seguro es que nunca jugaría en Real Madrid o Atlético Madrid”, sentenció.

"Y en cuanto a lo que dijo Neymar de que volveríamos a jugar juntos, no sé por qué lo hizo. Nosotros compartimos un grupo de WhatsApp con Luis Suárez y en el último mensaje solamente hablamos sobre el sorteo de Champions League, porque yo no quería enfrentarme tan rápido con París Saint Germain", comentó Lionel Messi, un poco descartando la posibilidad de pasar al conjunto parisino. También señaló que es casi imposible que el conjunto catalán comprara al brasileño.

https://twitter.com/delbarriotv/status/1343295036365156355 “El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba”.#MessiÉvole pic.twitter.com/698b5Rqmhh — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

En otro tramo de la entrevista, el argentino se deshizo en elogios hacia Josep Guardiola, al que calificó como “el mejor” entrenador. "Siempre me llamó la atención cómo preparaba los partidos, como decía de qué manera había que atacar para ganarlos. Yo tuve la mala suerte entre comillas de tener en poco tiempo a ‘Pep’ y Luis Enrique seguidos, porque con el primero pensaba que ya lo sabía todo, pero el segundo me enseñó aún más", destacó.

A su vez, el capitán reconoció que “enviar el burofax fue una decisión dificilísima de tomar pero volvería a hacerlo”, mientras que admitió que tendría "que haber ido al psicólogo”. “Debería dar ese paso, que es algo que mi esposa Antonela me recomienda, pero no sé por qué no lo hago. Pero sé que lo necesito, porque soy muy reservado", reveló.

https://twitter.com/jordievole/status/1343302156934406145 Esta afirmación hecha por alguien como Leo Messi me parece de una gran valentía. Y demuestra una enorme normalidad. #MessiÉvole pic.twitter.com/WvQZZUNJuv — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

Por su parte, Lionel también se refirió a la muerte de Diego Maradona. "La camiseta que mostré en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell's. Tenía el convencimiento de que iba a marcar un gol (contra Osasuna) en ese partido a pesar de que llevaba muchos sin hacerlo de jugada. Y fue raro porque esa acción surgió de la nada, cuando menos lo buscaba", recordó. "Me enteré de la muerte por un mensaje de mi padre. Estaba en mi casa. Fue una locura. Nadie lo esperaba y nadie lo puede creer a día de hoy. Fue algo terrible", agregó.

"La verdad que no pienso mucho en mi muerte, pero sí en que habrá cuando yo no esté más, cómo quedarán mis hijos y mi familia. Tampoco me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina, ya que lo merecía todo", analizó Messi.

Uno de los fragmentos de la entrevista que se habían adelantado lo mostraban a Leo contando su deseo de “a veces ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante, sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo”.

La entrevista había generado singular expectativa porque se acerca el 1 de enero y a partir de ese día Lionel Messi podrá negociar con cualquier club para incorporarse a partir del 1 de julio del año próximo y dejar al Barcelona.