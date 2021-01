Alemania restringe la movilidad por los casos de coronavirus

Alemania no logra bajar reducir el número de casos de coronavirus Covid-19, por lo que este martes la canciller Angela Merkel dispuso restricciones a la movilidad a un radio de 15 kilómetros del domicilio en las zonas en las que se superen los 200 contagios por cada 100 mil habitantes por semana. También se prorroga el cierre de escuelas y locales que no sean esenciales hasta el 31 de enero. Los bares, restaurantes y gimnasios no abren desde hace dos meses.