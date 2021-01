Sarmiento de Junín ascendió a la Liga Profesional de Fútbol

Estudiantes se metió en la final luego de imponerse en la Zona A con 13 puntos (tres victorias y cuatro empates) y mejor diferencia de gol sobre Platense. Por su lado, Sarmiento llegó a su cuarta final consecutiva por un ascenso que se le negó en las otras tres ocasiones (5-2 vs. San Martín de Tucumán en 2018; 1-0 vs. Arsenal y 5-3 -1-1- por penales vs. Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019).

El "León del Imperio" demostró ser superior durante la primera parte y generó variass situaciones de gol. Es por eso, que a los 21 minutos, Bruno Sepúlveda, que había avisado hacía minutos, abrió la cuenta.

Apesar del dominio de Estudiantes, el "Verde" se lo hizo pagar. A los 39 minutos, luego de una gran jugada individual con un doble enganche. Claudio Pombo puso el 1-1, colocándola sobre el palo derecho de Luis Ardente.

Cumplido el tiempo reglamentario, se fueron a los penales. En esta instancia, Manuel Vicentini se convirtió en el héroe al atajarle el último remate a Sepúlveda y depositar a Sarmiento en Primera División.