Como en sus mejores épocas: el golazo de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba
El talentoso delantero rompió su sequía con un tanto espectacular y fue la gran figura en la contundente victoria de la Academia en Nueva Italia.
Racing de Córdoba vivió una tarde ideal en Nueva Italia al imponerse con claridad por 3-0 ante Defensores de Belgrano por la décima fecha de la Primera Nacional 2026. Sin embargo, más allá del resultado, todas las miradas se las llevó Ricardo Centurión, quien firmó un verdadero golazo desde afuera del área y volvió a convertir tras una larga sequía.
El equipo cordobés abrió el marcador gracias a Leandro Córdoba, en un inicio que le permitió encaminar el partido con cierta tranquilidad. Con el correr de los minutos, la Academia fue ganando confianza y control del juego, pero el momento más esperado llegó cuando Centurión tomó protagonismo y desató la ovación de todo el estadio.
El delantero, de 33 años, sacó un remate preciso y potente desde media distancia que dejó sin reacción al arquero rival. La pelota se metió contra un palo y provocó una explosión en las tribunas, no solo por la calidad de la definición, sino también por lo que significaba para el jugador. Después de 140 días sin convertir, Centurión volvió a gritar un gol y lo hizo con una obra de alto nivel técnico.
Su último tanto había sido en Bolivia, cuando marcó en la victoria 3-1 de Oriente Petrolero frente a Blooming. Desde entonces, había atravesado un período sin goles que parecía pesarle, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Por eso, este regreso al gol tuvo un valor especial, no solo para él, sino también para un equipo que necesita de su talento para aspirar a pelear arriba.
El triunfo lo cerró Luciano Viano, completando una actuación sólida del conjunto cordobés, que además logró cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas. Con este resultado, Racing se reacomodó en la tabla y se ubicó en la quinta posición con 14 puntos, quedando a solo tres unidades del líder Deportivo Morón.
La jornada tuvo otro momento significativo cuando Centurión dejó el campo de juego a los 20 minutos del segundo tiempo debido a una molestia muscular. Lejos de generar preocupación, su salida estuvo acompañada por una ovación generalizada. Desde las tribunas bajó un claro “Centuuuu, Centuuuu”, reflejo del impacto que tuvo su actuación y del cariño que supo ganarse en poco tiempo.
El desafío ahora será sostener este nivel y cuidar físicamente a una de sus piezas más determinantes. Si logra continuidad, la Academia cordobesa puede ilusionarse con ser protagonista en la categoría.
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