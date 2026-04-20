Como en sus mejores épocas: el golazo de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba

La jornada tuvo otro momento significativo cuando Centurión dejó el campo de juego a los 20 minutos del segundo tiempo debido a una molestia muscular. Lejos de generar preocupación, su salida estuvo acompañada por una ovación generalizada. Desde las tribunas bajó un claro “Centuuuu, Centuuuu”, reflejo del impacto que tuvo su actuación y del cariño que supo ganarse en poco tiempo.

El desafío ahora será sostener este nivel y cuidar físicamente a una de sus piezas más determinantes. Si logra continuidad, la Academia cordobesa puede ilusionarse con ser protagonista en la categoría.