Sergio Berni descartó sancionar a los policías que saludaron a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich firmó ejemplares de su libro en el parador Marbella de Pinamar el jueves de esta semana y este viernes publicó en Twitter -por tiempo limitado- un video de un grupo de policías de la provincia que forman y la saludan durante ese evento.

"No haberla saludado habiendo reconocido su ex función habría sido una falta disciplinaria. Vi el video y me enorgullece la fuerza y capacidad de orden con la que se la saludó", comentó esta tarde Sergio Berni en una comunicación con Radio 10.

"La verdad es que tendría que estar loco para echar a un policía que saluda respetuosamente a una ex autoridad", convino Berni al descartar sancionar a los efectivos por rendir "el saludo correspondiente" a la ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

"Ahora: el policía tendrá que explicar qué hacía adentro de un acto partidario. Eso no lo sé", señaló Sergio Berni, quien se refirió a la presencia de los oficiales en el acto de la ex funcionaria y actual presidente del PRO.

"Si las explicaciones que da el Sargento son suficientes, (esto) es un asunto terminado", afirmó Berni sobre el líder de los policías.

El actual ministro de Seguridad bonaerense reveló que "la orden de ir a custodiar porque estaba Patricia Bullrich en el lugar y había incidentes, porque la gente pasaba y la insultaba y le gritaba cosas, existió".

"Su presencia ahí fue convocada por la cadena de mando por los disturbios que había de gente que repudiaba la persona de Patricia Bullrich", aseguró el ministro de Axel Kicillof.

bullrich saludo policías

La presencia de los policías adentro del parador Marbella, donde Bullrich los hizo formar para saludarla, todavía tiene extrañado a Berni pero el actual Ministro aseguró que no habrá una investigación al respecto y que no separará a los hombres de su cargo.

"Si tiene las explicaciones, no hizo más que cumplir con su obligación", afirmó.