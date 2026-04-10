La frase de Patricia Bullrich en pleno escándalo de Manuel Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"

En medio del clima tenso que rodea al vocero presidencial, Patricia Bullrich se pronunció sobre la postura adoptada por Manuel Adorni y dejó una frase que no tardó en instalarse en la agenda política. Las declaraciones se dieron durante una exposición pública, donde Bullrich fue consultada por la situación de Adorni y su decisión de no hacer declaraciones frente a las acusaciones que lo involucran. En ese contexto, la senadora buscó explicar esa estrategia comunicacional desde una mirada personal y de experiencia.