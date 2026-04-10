La frase de Patricia Bullrich en pleno escándalo de Manuel Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"
La jefa de bloque de senadores libertarios se refirió a la actitud del jefe de Gabinete en medio del escándalo y dejó una definición que generó repercusión.
En medio del clima tenso que rodea al vocero presidencial, Patricia Bullrich se pronunció sobre la postura adoptada por Manuel Adorni y dejó una frase que no tardó en instalarse en la agenda política. Las declaraciones se dieron durante una exposición pública, donde Bullrich fue consultada por la situación de Adorni y su decisión de no hacer declaraciones frente a las acusaciones que lo involucran. En ese contexto, la senadora buscó explicar esa estrategia comunicacional desde una mirada personal y de experiencia.
“Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo”, expresó, sintetizando en pocas palabras una comparación que rápidamente generó repercusiones y distintas interpretaciones. Lejos de plantearlo como un cuestionamiento directo, Bullrich desarrolló la idea y remarcó que el vocero presidencial atraviesa una etapa inicial dentro de la política, a diferencia de su propio recorrido, marcado por años de exposición en cargos públicos y situaciones de alta presión.
Según su análisis, el paso previo de Adorni por el ámbito privado puede influir en la forma en que enfrenta este tipo de escenarios, donde la crítica constante, la mirada mediática y el desgaste forman parte de la dinámica cotidiana. En ese sentido, la ministra dejó entrever que la capacidad para tolerar ese nivel de exigencia no es inmediata, sino que se construye con el tiempo, a medida que se acumulan experiencias dentro de la función pública.
Además, sus palabras se leyeron en clave política: para algunos sectores, implicaron un respaldo al vocero en medio de la polémica, al intentar justificar su silencio; para otros, funcionaron como una manera de marcar diferencias dentro del propio espacio, destacando su propia fortaleza frente a contextos adversos.
Mientras tanto, el episodio se suma a una serie de tensiones y debates que vienen atravesando al oficialismo, donde cada declaración pública adquiere un peso específico y puede impactar en la dinámica interna.
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