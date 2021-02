El dramático relato de una ex pareja del femicida: "Yo pude ser Úrsula"

Belén y Matías fueron pareja hace tres años, según contó la joven, el efectivo de la comisaría 2° de San Nicolás "le hizo pasar el peor momento de su vida": la agredía verbalmente y en una ocasión intentó asesinarla delante de sus hijos.

"Llegó a buscar su comida, yo estaba preparando a mis hijos para la escuela y el jardín, mi nene se hizo pis en la cama... Él me dice que si el nene se había hecho pis, le dije que no. Fue a oler las sábanas y me vuelve a decir que el se se hizo pis , le dije que si y me dijo: 'para qué tiene su cosas, su cama'. Le dije que si no le gusta se va, mis hijos estaban primero; me agarró de cuello y me tiró contra una puerta, cuando ya no puedo respirar, me tiró contra la cama y sacó su arma", relató a joven en diálogo con C5N.

expareja femicida rojas

Mientras Matías le apuntaba a la joven la amenazaba con quitarse la vida. "Me dijo: 'yo me voy pero primero te cago matando o me cago matando yo'. Y simulaba como si se iba a pegar un tiro", contó.

Belén aseguró Matías también amenazó con matar a sus hijos: "Empecé a gritar, intenté agarrar el celular y él me pegó una trompada y se inclina a mirar por el pasillo- ahí lo empujé y salió por la puerta, pero después saltó por la ventana y nos amenazaba con un arma. Me decía: 'los voy a matar'". No sé como hice. Agarré a mis hijos y escapé como pude y me escondí en la casa de mi hermano", narró.

Tras el hecho, Belén denunció a Matías pero no le tomaron la denuncia y según manifestó la joven, en la comisaría lo encubrieron. "Cuando yo llegué hacer la denuncia él me estaba denunciando. A él lo metieron a un calabozo y lo tenían ahí para resguardarlo. No me tomaron al denuncia y me fui a la Comisaría de la Mujer y después hicimos la denuncia en Junín. A partir de ahí lo trasladaron a 9 de Julio para cuidarlo. Ahí violó a una nena discapacitada", aseguró.

"Úrsula sabía lo que le iba a pasar"

Belén aseguró el jueves de la semana pasada se vio con Úrsula y la joven le dio señales de que su vida corría peligro. "Ella me contactó por Instagram y estuvimos una hora hablando. En ese tiempo le llegaron como 100 mensajes de él y le decía: 'qué haces con ella?. Te voy a matar'", relató.

"Me dijo que no se podía comunicar con la familia porque él le agarró el celular y le bloqueó a toda la familia. Estaba asustada. Tenía una perimetral y el sábado la siguió hasta donde ella estaba. Ella me decía que la iba a matar. Sabía lo que le iba a pasar", contó la joven.

Días antes , la mamá de Úrsula también se había presentado a denunciar a Martínez por atacar a su hija. Informó que "sospechaba que la tenía amenazada" e indicó que se habían ingresado otras presentaciones en el Juzgado de Paz por violencia de género.

Sin embargo, Úrsula no tenía custodia ni botón de pánico. Tampoco, y a pesar de la carpeta médica, los superiores Matías no lo habían apartado de la fuerza ni aplicado sanciones disciplinarias, aún cuando -según advirtió la familia- tenían conocimiento de sus antecedentes de violencia.