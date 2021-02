Afirman que a Diego Maradona le habrían quedado apenas seis millones de dólares de patrimonio

El abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y quien representa legalmente a Dieguito Fernando Maradona, visitó Informados de todo y habló a fondo sobre las dificultades que tienen los herederos del Diez para rastrear el patrimonio que generaba el argentino más famoso del mundo.

“Se habla de una fortuna, de dinero, vehículos en el exterior, camiones”, expresó Horacio Cabak. Y el abogado aseguró: “Él en un audio me dijo cuánta plata tenía. Al ser un audio privado no lo puedo mostrar”.

Entonces, el conductor repreguntó: “¿Diego pensaba que tenía esa plata o la tenía?”. Sin dudar, Mario respondió apuntando a Morla: “Si escuchás los audios de Morla, él decía que Diego era millonario, que iba a dejar muy bien parados a sus hijos, que había hoteles, fábricas de pastas y que le iba a quedar a cada uno de millones de dólares”.

Pero sorprendió al revelar la supuesta cifra del patrimonio: “Bueno, hasta ahora se habla de seis millones de dólares entre todas las cuentas”.

“La realidad es que cuando vos escuchás a todos los que manejaron la plata de Diego, todos te dicen que ganaron fortunas. Algunos amigos de Diego cuentan que él les habría dicho cuánta plata tenía. Lo cierto es que cuando vos mirás el valor que pudieron haber tenido los negocios que Diego hacía, sí son millonarios. Porque Diego cobraba cien mil dólares para ir un día un país”, continuó Baudry.

“Diego ganó mucha plata; el problema es que no la tiene Diego. Los resúmenes de gasto no se presentaron así que no sé si se la gastó o si se la gastaron o si está en algún lado. Diego no la tiene. En la Justicia no hay nada”, cerró de forma contundente el abogado.