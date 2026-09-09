"Nunca le creí": cuando Chiche Gelblung reveló por qué rompió su vínculo con Javier Milei

"Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó el histórico periodista.

En la misma sintonía, al ser consultado sobre el grado de veracidad del líder libertario, el fundador de minutouno.com dejó en claro su escepticismo histórico. "Yo nunca le creí del todo a Milei", sentenció.

Entonces, y ante la repregunta directa sobre si lo consideraba un mentiroso, reafirmó sin titubeos: "En muchas cosas, creo que sí". Aquella negativa a bajar la guardia y a ceder ante los relatos cerrados selló un final anunciado, ratificando que para Chiche la prioridad periodística siempre estuvo del lado de la incomodidad del poder por sobre la complacencia mediática.