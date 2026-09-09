De qué cuadro era hincha Chiche Gelblung

"Yo soy hincha de Boca y no quiero a Riquelme en el equipo", sentenciaba sin rodeos en aquel entonces, sintetizando a la perfección su manera de ejercer tanto el oficio periodístico como su propia pasión futbolera: con absoluta libertad, sin especulaciones y dispuesto a nadar contra la corriente aun tratándose de los colores que habitaba su corazón. Con su partida, los medios pierden a una pluma insustituible y el mundo boquense despide a un hincha tan lúcido como impiadoso.