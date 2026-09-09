De qué cuadro era hincha Chiche Gelblung
El emblemático conductor, fundador de minutouno.com y figura indiscutida del periodismo argentino falleció este miércoles a los 82 años.
El periodismo argentino despide a uno de sus exponentes más transgresores y prolíficos. Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años tras permanecer internado en el área de cuidados intensivos del Sanatorio de Los Arcos, dejando una huella imborrable en la historia de los medios de comunicación del país.
Creador de formatos innovadores, pionero del rigor informativo y fundador de minutouno.com, Chiche transitó su vida entre primicias, coberturas de alto impacto y una inconfundible impronta frontal que aplicaba a todos los órdenes de la vida pública.
En esa faceta descarnada y sin casete, su vínculo con el fútbol ocupó un lugar recurrente en sus editoriales y programas. Reconocido públicamente como hincha acérrimo de Boca Juniors, el periodista jamás utilizó su simpatía por el club para adoptar discursos complacientes, transformándose muchas veces en uno de los críticos más ácidos de la institución, de sus referentes y de la conducción dirigencial de turno.
El día que Chiche Gelblung cruzó a Riquelme y su mirada sin concesiones
Lejos de mimetizarse con el fanatismo tradicional, Chiche entendía el fútbol desde la vereda del análisis crítico y la exigencia permanente. Una de sus posturas más recordadas tuvo lugar en 2012 al aire de Radio Mitre, cuando no dudó en cuestionar abiertamente la presencia de Juan Román Riquelme dentro del plantel xeneize en medio de debates futbolísticos que encendían al país.
"Yo soy hincha de Boca y no quiero a Riquelme en el equipo", sentenciaba sin rodeos en aquel entonces, sintetizando a la perfección su manera de ejercer tanto el oficio periodístico como su propia pasión futbolera: con absoluta libertad, sin especulaciones y dispuesto a nadar contra la corriente aun tratándose de los colores que habitaba su corazón. Con su partida, los medios pierden a una pluma insustituible y el mundo boquense despide a un hincha tan lúcido como impiadoso.
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