Último adiós a Chiche Gelblung: dónde y a qué hora lo velan

¿A qué hora parte el cortejo hacia La Tablada?

De acuerdo con el cronograma informado por la familia, el cortejo fúnebre partirá a las 15 desde la sede de Loyola 1139 con destino al Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en el partido de La Matanza.

La inhumación se realizará en el sector nuevo del cementerio, cuyo acceso está ubicado sobre la calle Donovan. Allí se llevará adelante la ceremonia final, reservada principalmente para familiares y personas cercanas al histórico periodista. El traslado marcará el cierre de una jornada de despedida que comenzó en la sede comunitaria de Villa Crespo y que tendrá como destino final el cementerio donde serán sepultados sus restos.