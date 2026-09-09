Último adiós a Chiche Gelblung: dónde y a qué hora lo velan
La familia confirmó el cronograma para despedir al histórico periodista y conductor, fallecido a los 82 años. Todos los detalles de la despedida del fundador de minutouno.com.
Samuel “Chiche” Gelblung, una de las figuras más reconocidas de la televisión, la radio y el periodismo argentino, será despedido este miércoles tras su muerte a los 82 años. La familia confirmó los detalles de la ceremonia, que se desarrolla de acuerdo con la tradición judía y tendrá dos momentos centrales: el velatorio en la sede comunitaria de la calle Loyola y el posterior traslado hacia el Cementerio Israelita de La Tablada.
La despedida reúne a familiares, amigos, colegas y distintas personalidades que acompañaron al periodista durante sus décadas de trayectoria en los medios. El último adiós comenzó durante la mañana en Villa Crespo y continuará por la tarde con el cortejo fúnebre hacia La Matanza, donde se realizará la ceremonia de inhumación.
El velatorio de Chiche Gelblung en la calle Loyola
La ceremonia de despedida se lleva adelante desde las 10:30 en Loyola 1139, en el barrio porteño de Villa Crespo. Se trata de una sede vinculada a la comunidad judía, donde familiares y allegados se reúnen para acompañar a la familia del periodista.
Por el lugar pasarán personas del ámbito de los medios de comunicación y distintas figuras que compartieron parte de la extensa carrera profesional de Gelblung. También se acercan amigos y allegados para acompañar a su esposa, Cristina Seoane, y a sus hijos en este momento de profundo dolor.
La elección del lugar y el desarrollo de la ceremonia responden a las costumbres de la tradición judía. En este contexto, la despedida mantiene un carácter respetuoso e íntimo, aunque la trascendencia pública del fundador de minutouno.com e InfoVeloz hace que el fallecimiento genere repercusión en todo el ambiente periodístico y televisivo.
¿A qué hora parte el cortejo hacia La Tablada?
De acuerdo con el cronograma informado por la familia, el cortejo fúnebre partirá a las 15 desde la sede de Loyola 1139 con destino al Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en el partido de La Matanza.
La inhumación se realizará en el sector nuevo del cementerio, cuyo acceso está ubicado sobre la calle Donovan. Allí se llevará adelante la ceremonia final, reservada principalmente para familiares y personas cercanas al histórico periodista. El traslado marcará el cierre de una jornada de despedida que comenzó en la sede comunitaria de Villa Crespo y que tendrá como destino final el cementerio donde serán sepultados sus restos.
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