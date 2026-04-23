Polémica: un representante de Trump propuso que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026
Un hombre cercando al presidente de Estados Unidos lanzó una iniciativa inesperada en medio del conflicto en Medio Oriente y reavivó el debate sobre la participación iraní en la Copa del Mundo.
La previa del Mundial 2026 sumó un episodio inesperado que rápidamente generó repercusión a nivel internacional. En un contexto marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, surgió una propuesta que mezcla deporte y política de manera directa: reemplazar a la Selección de Irán por Italia en la próxima Copa del Mundo.
La iniciativa fue impulsada por Paolo Zampolli, empresario y delegado del entorno de Donald Trump en Italia, quien aseguró haber trasladado la idea tanto al propio expresidente estadounidense como al titular de la FIFA, Gianni Infantino. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con Financial Times y replicadas por medios italianos, no tardaron en generar controversia.
"Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la tradición para justificar su inclusión", expresó, dejando en claro tanto su motivación personal como su argumento deportivo.
El trasfondo de esta propuesta está directamente ligado al conflicto bélico que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, una situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional. El hecho de que el Mundial se dispute en territorio estadounidense alimentó las dudas sobre la presencia del seleccionado iraní, que debería jugar allí sus partidos correspondientes.
Sin embargo, desde la FIFA buscaron llevar tranquilidad respecto a este tema. El propio Infantino fue categórico en una reciente conferencia al afirmar que Irán dirá presente en la competencia. "La Selección iraní vendrá, sin duda", aseguró. Y añadió: "Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Eso sin duda ayudaría. Pero Irán debe venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado... Realmente quieren jugar y deben jugar".
El presente deportivo de Irán e Italia: muy contrapuestos
En lo estrictamente deportivo, Irán ya tiene su lugar asegurado en el Grupo G del Mundial, donde deberá enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en distintas sedes de Estados Unidos. Su clasificación se dio dentro de los canales habituales y no hay, por el momento, indicios formales de una modificación en ese escenario.
Por su parte, Italia atraviesa un presente completamente opuesto. La histórica selección europea, cuatro veces campeona del mundo, quedó nuevamente fuera de la cita máxima tras caer por penales ante Bosnia en el repechaje. Este resultado profundizó una crisis que derivó en la salida de Gennaro Gattuso como entrenador y dejó al equipo fuera del torneo por tercera edición consecutiva.
En este marco, la propuesta de Zampolli aparece más como una expresión de deseo que como una posibilidad concreta. Aun así, el planteo reavivó el debate sobre cómo los conflictos internacionales pueden impactar en el deporte y puso nuevamente al Mundial en el centro de la escena, incluso antes de que comience a rodar la pelota.
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