Polémica: un representante de Trump propuso que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Sin embargo, desde la FIFA buscaron llevar tranquilidad respecto a este tema. El propio Infantino fue categórico en una reciente conferencia al afirmar que Irán dirá presente en la competencia. "La Selección iraní vendrá, sin duda", aseguró. Y añadió: "Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Eso sin duda ayudaría. Pero Irán debe venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado... Realmente quieren jugar y deben jugar".

iran

El presente deportivo de Irán e Italia: muy contrapuestos

En lo estrictamente deportivo, Irán ya tiene su lugar asegurado en el Grupo G del Mundial, donde deberá enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en distintas sedes de Estados Unidos. Su clasificación se dio dentro de los canales habituales y no hay, por el momento, indicios formales de una modificación en ese escenario.

Por su parte, Italia atraviesa un presente completamente opuesto. La histórica selección europea, cuatro veces campeona del mundo, quedó nuevamente fuera de la cita máxima tras caer por penales ante Bosnia en el repechaje. Este resultado profundizó una crisis que derivó en la salida de Gennaro Gattuso como entrenador y dejó al equipo fuera del torneo por tercera edición consecutiva.

En este marco, la propuesta de Zampolli aparece más como una expresión de deseo que como una posibilidad concreta. Aun así, el planteo reavivó el debate sobre cómo los conflictos internacionales pueden impactar en el deporte y puso nuevamente al Mundial en el centro de la escena, incluso antes de que comience a rodar la pelota.