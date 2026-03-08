8M: 6 de cada 10 argentinos creen que la desigualdad de género es un problema que se profundizó
El informe realizado por la consultora Zuban Córdoba muestra un amplio consenso sobre la necesidad de mayor participación de los varones en las tareas de cuidado y opiniones divididas sobre si la violencia contra las mujeres aumentó durante el gobierno de Javier Milei.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una encuesta revela que la mayoría de la población argentina considera que la desigualdad de género sigue siendo una problemática que se profundizó en los últimos años y hay un fuerte consenso sobre la necesidad de mayor participación de los varones en las tareas de cuidado.
Según la medición realizada por la consultora Zuban Córdoba, el 61% de las personas encuestadas afirma que la desigualdad de género continúa siendo un problema importante en la Argentina, mientras que el 31,3% está en desacuerdo y el 7,7% no tiene una opinión definida.
Las respuestas evidencian además una marcada diferencia en la percepción según el género. El 68,8% de las mujeres considera que la desigualdad sigue siendo un problema, frente al 52,3% de los varones. En contraste, el desacuerdo alcanza al 40,8% entre los varones, mientras que entre las mujeres se ubica en 22,8%.
Opiniones divididas sobre violencia y coyuntura política
El informe también indagó sobre la percepción de la violencia contra las mujeres en el actual contexto político. Ante la afirmación “Desde que gobierna Javier Milei, ha aumentado la violencia hacia las mujeres”, el 45,5% de las personas encuestadas se mostró de acuerdo, mientras que el 38,5% expresó su desacuerdo y el 16% respondió que no sabe.
En este punto también aparecen diferencias de percepción entre mujeres y varones. El 51,6% de las mujeres considera que la violencia aumentó, mientras que entre los varones el acuerdo desciende al 38,6%. En sentido contrario, el desacuerdo alcanza al 44,4% de los varones frente al 33,5% de las mujeres.
Amplio consenso sobre las tareas de cuidado
Uno de los resultados más contundentes del estudio aparece en torno a la distribución de las tareas de cuidado. El 82,9% de las personas encuestadas sostiene que los varones deberían involucrarse más en estas tareas, mientras que apenas el 8,4% se muestra en desacuerdo y el 8,7% no tiene una opinión definida.
El acuerdo es alto en ambos géneros, aunque ligeramente mayor entre mujeres: 84,3% frente al 81,7% de los varones.
En línea con ese diagnóstico, el 71,3% de la población considera que las tareas de cuidado siguen recayendo mayormente en las mujeres, mientras que el 18,3% no está de acuerdo y el 10,4% no sabe.
La brecha de percepción vuelve a aparecer entre géneros: el 79,9% de las mujeres reconoce esta desigualdad, mientras que entre los varones el acuerdo desciende al 62,2%.
Diferencias de percepción entre mujeres y varones
En conjunto, los resultados muestran una diferencia sistemática en la percepción de las desigualdades. Las mujeres registran niveles más altos de acuerdo en todos los indicadores analizados: tanto en la identificación de la desigualdad de género, como en el reconocimiento de la carga desigual de los cuidados y en la necesidad de mayor participación masculina.
La encuesta de Zuban Córdoba refleja que, si bien existe un consenso mayoritario sobre la persistencia de la desigualdad, el debate público aparece más dividido cuando se analiza la coyuntura política y su impacto en la violencia de género.
