8M: 6 de cada 10 argentinos creen que la desigualdad de género es un problema que se profundizó

En este punto también aparecen diferencias de percepción entre mujeres y varones. El 51,6% de las mujeres considera que la violencia aumentó, mientras que entre los varones el acuerdo desciende al 38,6%. En sentido contrario, el desacuerdo alcanza al 44,4% de los varones frente al 33,5% de las mujeres.

encuesta 8 m 1

Amplio consenso sobre las tareas de cuidado

Uno de los resultados más contundentes del estudio aparece en torno a la distribución de las tareas de cuidado. El 82,9% de las personas encuestadas sostiene que los varones deberían involucrarse más en estas tareas, mientras que apenas el 8,4% se muestra en desacuerdo y el 8,7% no tiene una opinión definida.

El acuerdo es alto en ambos géneros, aunque ligeramente mayor entre mujeres: 84,3% frente al 81,7% de los varones.

encuesta 8 m 3

En línea con ese diagnóstico, el 71,3% de la población considera que las tareas de cuidado siguen recayendo mayormente en las mujeres, mientras que el 18,3% no está de acuerdo y el 10,4% no sabe.

La brecha de percepción vuelve a aparecer entre géneros: el 79,9% de las mujeres reconoce esta desigualdad, mientras que entre los varones el acuerdo desciende al 62,2%.

encuesta 8 m 4

Diferencias de percepción entre mujeres y varones

En conjunto, los resultados muestran una diferencia sistemática en la percepción de las desigualdades. Las mujeres registran niveles más altos de acuerdo en todos los indicadores analizados: tanto en la identificación de la desigualdad de género, como en el reconocimiento de la carga desigual de los cuidados y en la necesidad de mayor participación masculina.

La encuesta de Zuban Córdoba refleja que, si bien existe un consenso mayoritario sobre la persistencia de la desigualdad, el debate público aparece más dividido cuando se analiza la coyuntura política y su impacto en la violencia de género.