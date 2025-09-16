A 49 años de "La Noche de los Lápices", Axel Kicillof participó del acto alusivo en La Plata
El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo presente en la tarde de este martes, con motivo de recordar los crímenes militares de 1976.
La ciudad de La Plata fue el epicentro de la conmemoración por el 49º aniversario de la Noche de los Lápices, una fecha que rememora los crímenes de la última dictadura cívico-militar. En este sentido, el gobernador Axel Kicillof asistió a la marcha que se llevó a cabo en ese lugar.
La concentración principal inició a las 13:30, dando paso a una movilización que a las 15:00 partió desde la Plaza Moreno y culminó en la Plazoleta de los Lápices, situada en diagonal 78 y 8. Paralelamente, estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y otras agrupaciones se sumaron a la jornada, con su propio recorrido desde la Plaza Olazábal hasta la Plaza San Martín.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS - UNLP) calificó el 16 de septiembre como un día de "triste recuerdo", destacando las prácticas de "torturas, secuestros y detenciones ilegales" que caracterizaron los hechos.
Qué fue "La Noche de los Lápices"
El 16 de septiembre de 1976, la ciudad de La Plata fue escenario de un trágico suceso. Esa noche, los servicios de inteligencia del Ejército Argentino secuestraron a varios estudiantes de secundaria. ¿Su "delito"? Haber participado en una movilización estudiantil que luchaba para que el boleto secundario gratuito fuera ley.
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (FPyCS – UNLP) ha documentado que entre los jóvenes secuestrados ese día se encontraban militantes de la UES: Claudia Falcone (16), Francisco López Muntaner (16), María Clara Ciocchini (18), Horacio Ungaro (17), Daniel Racero (18) y Claudio de Acha (18).
Además, el secuestro de otros estudiantes relacionados con el mismo hecho ocurrió en días cercanos: Gustavo Calotti el 8 de septiembre; Emilce Moller y Patricia Miranda el 17 de septiembre; y Pablo Díaz el 21 de septiembre.
"Cuatro de ellos sobrevivieron: Pablo Diaz, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Emilce Moler. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), los adolescentes secuestrados ‘habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5ª, 8ª y 9ª de La Plata y 3ª de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires'", indicó la entidad educativa.
