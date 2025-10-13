A Karen Reinchardt se le hizo difícil explicar cómo votar a La Libertad Avanza sin nombrar a José Luis Espert
Convertida en la nueva cara del partido violeta en Buenos Aires, la exvedette explicó cómo usar la boleta única sin nombrar a su compañero de fórmula.
Karen Reinchardt, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado; explicó cómo votar con la nueva boleta única de papel (BUP), pero omitió nombrar a su compañero de fórmula.
En las últimas horas, la conductora protagonizó un video que se publicó en redes sociales dónde explica cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP): "Queridos bonaerenses, esta es la boleta. Miren todos los partidos políticos, pero ojo, porque hay muchos que dicen 'Libertad’', pero primero está La Libertad Avanza”, expresa con la papeleta en mano.
"El cuadradito que está acá es donde tienen que poner la cruz, tilde o una rayita, pero ojo, con una birome que no sea indeleble. Que no te dé la birome el presidente de mesa, por las dudas", agrega, dando detalles acerca de cómo identificar al partido violeta pero haciendo un gran esfuerzo por "despegarse" de José Luis Espert .
La Cámara Nacional Electoral declaró que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de boletas
Este lunes, la Cámara Nacional Electoral (CNE) señaló que en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires, tal cual había solicitado La Libertad Avanza (LLA) por la renuncia de su ahora excandidato, José Luis Espert, envuelto en un escándalo por vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.
La CNE recordó que con la incorporación de la BUP, el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.
En este sentido, de acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.
De este modo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre y esta apelación recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada luego de que emitiera opinión el fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.
Por tales motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y por ende, carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada.
