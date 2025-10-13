La Libertad Avanza pidió reimprimir los afiches de exhibición obligatoria tras cambios en su lista bonaerense

Los apoderados de la alianza argumentaron que la medida busca asegurar que la ciudadanía conozca la "oferta real y actualizada" de postulantes, conforme al orden validado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En su escrito, destacaron que los afiches constituyen el único instrumento oficial que permite visualizar a todos los candidatos —titulares y suplentes—, y que su actualización resulta "necesaria para garantizar el derecho al voto informado y la transparencia del proceso electoral".

La CNE había resuelto recientemente adecuar la lista de La Libertad Avanza respetando la paridad de género prevista por el Código Nacional Electoral. En base a esa resolución, Santilli encabezará lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.

La Junta Electoral, por su parte, dispuso dar traslado del pedido a las demás fuerzas políticas que compiten en la elección.

Además, requirió al Ministerio del Interior un informe sobre la viabilidad técnica, los costos y los tiempos de impresión. En tanto, remitió copia del planteo a la Cámara Nacional Electoral, que debe resolver sobre la reimpresión de las boletas.