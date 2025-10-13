Qué hará La Libertad Avanza tras la negativa de la Justicia para reimprimir las boletas en Buenos Aires

En las últimas horas, la conductora protagonizó un video que se publicó en redes sociales dónde explica cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP): "Queridos bonaerenses, esta es la boleta. Miren todos los partidos políticos, pero ojo, porque hay muchos que dicen 'Libertad’', pero primero está La Libertad Avanza”, expresa con la papeleta en mano.

"El cuadradito que está acá es donde tienen que poner la cruz, tilde o una rayita, pero ojo, con una birome que no sea indeleble. Que no te dé la birome el presidente de mesa, por las dudas", agrega, dando detalles acerca de cómo identificar al partido violeta pero haciendo un gran esfuerzo por "despegarse" de José Luis Espert .