A Macri y a Milei ya no los "banca" ni el Mago Sin Dientes: "Cuándo el PRO vuelva a ser el PRO ahí estaré"
El ¿famoso? Pablo Cabaleiro dejó clara su postura sobre la actitud que tomaron Javier Milei y Mauricio Macri.
Pablo Cabaleiro, más conocido como el Mago Sin Dientes, no será parte de postal del bunker oficialista, esta vez el de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, y revelaron las causas.
El periodista de C5N Lautaro Maislin reveló el mensaje que le mandó el artista, donde deja claro su postura y su malestar por el acuerdo que realizaron Mauricio Macri y Javier Milei, por lo cual, no irá al búnker: "Cuándo el PRO vuelva a ser el PRO ahí estaré".
Quién es el Mago sin Dientes
Pablo Cabaleiro, más conocido por su nombre artístico “El Mago Sin Dientes”, es uno de los personajes más pintorescos del mundo del espectáculo argentino. Nacido en Buenos Aires, se hizo popular en la televisión de la mano de Marcelo Tinelli, donde su estilo ingenuo, su sonrisa característica —marcada por la falta de piezas dentales— y su humor simple lo convirtieron en una figura entrañable para el público.
Su apodo nació en los pasillos de los programas de TV, pero su carisma lo llevó a convertirse en un personaje habitual de la farándula nacional. Con el tiempo, además de sus apariciones en programas de entretenimiento, Cabaleiro construyó una carrera paralela como ilusionista y animador de eventos, recorriendo teatros y festivales en todo el país.
Sin embargo, su figura trascendió el mundo del espectáculo cuando comenzó a mostrarse cerca de figuras del entorno político del entonces presidente Mauricio Macri. Con el paso de los años, su simpatía hacia el espacio de Juntos por el Cambio fue explícita, y hasta llegó a participar en actos y campañas políticas, lo que despertó tanto curiosidad como polémica en el ambiente mediático.
El Mago Sin Dientes se convirtió así en un símbolo curioso del cruce entre la televisión popular, la militancia política y el espectáculo mediático, moviéndose entre la risa y la controversia, entre el entretenimiento y la tribuna partidaria.
Hoy, Cabaleiro continúa presente en los medios y en las redes sociales, donde combina su faceta de artista, personaje mediático y figura pública, en un equilibrio tan particular como su propia historia.
