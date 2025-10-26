A Macri y a Milei ya no los "banca" ni el Mago Sin Dientes: "Cuándo el PRO vuelva a ser el PRO ahí estaré"

El Mago Sin Dientes se convirtió así en un símbolo curioso del cruce entre la televisión popular, la militancia política y el espectáculo mediático, moviéndose entre la risa y la controversia, entre el entretenimiento y la tribuna partidaria.

Hoy, Cabaleiro continúa presente en los medios y en las redes sociales, donde combina su faceta de artista, personaje mediático y figura pública, en un equilibrio tan particular como su propia historia.