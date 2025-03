A pesar de las consecuencias, Federico Sturzenegger prometió profundizar todavía más el ajuste

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

En la charla, presentada como “Las lecciones desde la Argentina de Javier Milei y propuestas para Chile”, Sturzenegger describió los dos pilares de la estrategia de Milei: ajuste fiscal y desregulación económica.

Sobre este último punto, apuntó contra lo que considera una estructura de poder “enquistada” en la Argentina. “Si miran a los líderes sindicales de hace 40 años, son los mismos. Y si miran a los empresarios, también. La Argentina tiene una estructura de poder muy estable”, sostuvo.

Y abundó: "es el triángulo de las Bermudas. Uno de los vértices es la casta sindical, que se lleva el 5% de la masa salarial por mes. Luego está la casta empresarial, aunque parte de ella es víctima. Este sistema tiene un gran gestor político: el partido peronista, el partido de las castas, del statu quo”.

sturzenegger.jpg Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Subrayó que esa red de privilegios está sostenida por normativas y que el objetivo del Gobierno es desmontarlas. “Está hecha por ley y hay que desarmarla”, afirmó. Agregó que su equipo está revisando todas las regulaciones para modificarlas o eliminarlas.

Sobre el ajuste fiscal, destacó que se logró eliminando transferencias discrecionales, paralizando la obra pública y reduciendo el empleo estatal. “Muchos candidatos en Latinoamérica nos llaman para ver cómo abordar el déficit fiscal. Dicen de bajarlo un punto por año y yo pregunto: ‘¿Por qué no cinco en un mes?’”, dijo aunque nada contó sobre las consecuencias sociales de este ajuste.

Despidos en el Estado.jpeg

El ministro negó que el recorte haya sido impopular. “La gente está cansada de pagar impuestos a un Estado que no le da nada. Teníamos militancia rentable, ñoquis. Cerrar eso es popular”, afirmó y rechazó que el ajuste haya generado recesión. “Cada peso que el Gobierno gasta es un peso que le saca a la gente. Cuando bajamos el gasto, bajamos impuestos. La gente sintió menor carga tributaria y se lanzó a gastar”.

Y en este punto prometió que el ajuste no solo continuará, sino que se profundizará a lo largo de este año. “Vemos cada área en particular para decidir si la mantenemos o no. Este proceso de reconversión del Estado va a tener más velocidad que en el primer año”, anticipó.