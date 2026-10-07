A qué hora empieza el paro nacional del viernes 9 de octubre para equiparar el salario básico con la inflación
La UEJN confirmó un nuevo paro nacional para este viernes 9 de octubre en reclamo de un aumento salarial del 10%. Conocé los detalles y horarios de la medida.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación convocó a un nuevo paro nacional por 24 horas para este viernes 9 de octubre. La medida de fuerza comenzará a regir desde las 00:00 horas en todos los tribunales federales del país en reclamo de una inmediata recomposición salarial frente al avance de la inflación acumulada.
A qué hora empieza el paro nacional y cómo afectará la atención
La huelga general se iniciará formalmente a partir del primer minuto de este viernes 9 de octubre (a las 00:00) y se extenderá durante toda la jornada en las dependencias judiciales y tribunales federales de la República Argentina. Esta acción de protesta profundizará el plan de lucha gremial luego de las recientes asambleas y movilizaciones realizadas en el Fuero del Trabajo.
A través de un comunicado firmado bajo la consigna "Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también", la conducción sindical que encabeza Julio Piumato destacó la masiva adhesión de las bases y confirmó la paralización de actividades en el sector.
El reclamo de aumento del 10% y el conflicto por la obra social
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En el plano salarial, el gremio presentó una nota formal dirigida al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que exige una recomposición urgente:
- Suba del 10% retroactiva: la demanda salarial solicita un incremento a partir del 1° de septiembre con el propósito de equiparar los sueldos a la inflación y frenar la pérdida del poder adquisitivo arrastrada desde diciembre de 2023.
El sindicato insistió en que el Ministerio de Economía y la Corte deben habilitar las partidas presupuestarias correspondientes para hacer efectiva la suba salarial prometida a comienzos de año.
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