A qué hora empieza el paro nacional del viernes 9 de octubre para equiparar el salario básico con la inflación

A qué hora empieza el paro nacional y cómo afectará la atención

La huelga general se iniciará formalmente a partir del primer minuto de este viernes 9 de octubre (a las 00:00) y se extenderá durante toda la jornada en las dependencias judiciales y tribunales federales de la República Argentina. Esta acción de protesta profundizará el plan de lucha gremial luego de las recientes asambleas y movilizaciones realizadas en el Fuero del Trabajo.