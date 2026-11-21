Cómo fue el reparto de cargos

Máximo Kirchner estuvo presente en el edificio partidario de la capital bonaerense, mientras que Kicillof, quien preside el Consejo Provincial del PJ, no participó de la actividad, al igual que el resto de los consejeros en ese carácter. De todos modos, dirigentes cercanos al mandatario, como el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, asistieron en su condición de congresales.