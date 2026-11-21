Máximo Kirchner asumió la presidencia del Congreso del Partido Justicialista bonaerense
El diputado nacional fue elegido en La Plata en el marco de la reorganización de autoridades del peronismo de la provincia de Buenos Aires.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires designó este sábado al diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, como nuevo presidente del Congreso partidario, en cumplimiento del acuerdo político alcanzado con el espacio del gobernador Axel Kicillof para ordenar la conducción del peronismo bonaerense.
La elección se realizó mediante una modalidad híbrida, con actividad presencial en la sede del PJ de La Plata y participación virtual de congresales de distintos municipios, quienes acudieron a sedes locales para seguir la sesión y emitir su voto a través de la aplicación oficial del partido.
Cómo fue el reparto de cargos
Máximo Kirchner estuvo presente en el edificio partidario de la capital bonaerense, mientras que Kicillof, quien preside el Consejo Provincial del PJ, no participó de la actividad, al igual que el resto de los consejeros en ese carácter. De todos modos, dirigentes cercanos al mandatario, como el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, asistieron en su condición de congresales.
La nueva conducción del Congreso quedó integrada por representantes de los distintos sectores del peronismo provincial:
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Vicepresidencia primera: Pablo Javier Zurro (intendente de Pehuajó).
Vicepresidencia segunda: Carlos Bianco.
Vicepresidencia tercera: Cristina Álvarez Rodríguez.
Vicepresidencia cuarta: Federico Achával (intendente de Pilar).
Secretaría General: Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda), con Gastón Granados como prosecretario general.
Secretaría Administrativa: Daniela Vilar, con Carlos Eduardo Balor como prosecretario administrativo.
Secretaría de Actas: Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario.
Secretaría de Acción Legislativa: Julio Pereyra, con Edgardo Depetri como prosecretario.
El Congreso también designó como vocales a Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos, e incluyó como congresales nacionales a Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario.
Junta Electoral, Disciplina y Fiscalización
Durante la jornada también se conformaron los órganos internos del PJ bonaerense encargados de fiscalizar los procesos electorales, el funcionamiento institucional y la disciplina partidaria:
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Junta Electoral: presidida por Leonardo Nardini, e integrada por Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.
Tribunal de Disciplina: encabezado por Facundo Loccoco, junto a Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.
Comisión Fiscalizadora: conducida por Gabriel Peralta, e integrada por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.
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