El oficialismo confía en reunir hasta 42 votos para suspender las PASO
El Gobierno apunta a la media sanción en el Senado el 26 de noviembre y ya evalúa el escenario en Diputados.
El Gobierno confía en lograr la suspensión de las PASO de cara a 2027 y asegura que reúne entre 38 y 42 senadores dispuestos a acompañar el proyecto. La Casa Rosada fijó fecha para avanzar con la reforma electoral y apunta a conseguir la media sanción el jueves 26 de noviembre. En paralelo, ya comenzó a evaluar el escenario en Diputados.
“Hoy tenemos 38 senadores seguros”, afirmó un ministro nacional. Otra fuente que participa de la mesa política amplió la estimación: “Tenemos 38, que puede llegar a ser 42”.
En Balcarce 50 transmiten confianza sobre el resultado de la votación. La intención es conseguir la aprobación en la Cámara alta durante la última semana de noviembre y avanzar con el tratamiento en Diputados durante las sesiones extraordinarias de diciembre. El Gobierno también se muestra confiado respecto de la sanción definitiva.
Entre los aliados del oficialismo consideran que el resultado en la Cámara baja estará relacionado con la cantidad de apoyos que se consigan en el Senado. “Si se aprueba con lo justo en senadores, va a ser más ajustado en Diputados. Pero si se llega a 42, se llega con holgura”, evaluó una fuente parlamentaria cercana al Gobierno.
Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich encabezaron las negociaciones. La secretaria general de la Presidencia asumió un papel activo en los contactos con los gobernadores, mientras que el jefe de Gabinete y la senadora participaron de las conversaciones para reunir voluntades en el Congreso. Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de Ministros, también intervino en los contactos: con un perfil más reservado, trabajó junto a Santilli en las conversaciones y los intercambios con los gobernadores para conseguir los apoyos que necesita el proyecto.
Tras conseguir las firmas para emitir dictamen en el Senado, Bullrich dio por encaminado el resultado legislativo. “Las PASO se suspenden, ya es un hecho”, afirmó, luego de una negociación que dentro del oficialismo reconocen que demandó intensas gestiones.
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