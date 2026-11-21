Karina Milei, Diego Santilli y Patricia Bullrich encabezaron las negociaciones. La secretaria general de la Presidencia asumió un papel activo en los contactos con los gobernadores, mientras que el jefe de Gabinete y la senadora participaron de las conversaciones para reunir voluntades en el Congreso. Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de Ministros, también intervino en los contactos: con un perfil más reservado, trabajó junto a Santilli en las conversaciones y los intercambios con los gobernadores para conseguir los apoyos que necesita el proyecto.