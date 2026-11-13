A qué hora termina el paro nacional a la japonesa que afecta el transporte público
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció paro nacional a la japonesa en la ANAC que impactan en Ezeiza y Aeroparque.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la continuidad de su plan de lucha en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En reclamo por mejoras salariales, el gremio definió un cronograma de protestas que comenzó este viernes 13 de noviembre con una jornada de "paro nacional a la japonesa".
Cuándo termina el paro a la japonesa y cómo sigue el cronograma
De acuerdo al esquema delineado por la Coordinación Nacional de ATE, la medida de fuerza bajo la modalidad a la japonesa en las terminales aéreas de Ezeiza y Aeroparque se mantendrá durante toda la jornada de este viernes, finalizando en la medianoche con el cierre del día operativo.
No obstante, el conflicto gremial continuará activo la próxima semana. Desde el sindicato anunciaron que, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, se llevará adelante una retención de tareas que afectará directamente a los servicios de extinción de incendios en todos los aeropuertos del territorio nacional.
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y se traslada un feriado previsto para antes de que termine noviembre
Atraso salarial, denuncias internacionales y el mensaje del Papa
El Coordinador Nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli, explicó que la necesidad de endurecer las protestas radica en el grave desfinanciamiento del sector y en el atraso salarial que sufren los empleados, denunciando un congelamiento parcial de sus haberes desde principios de año. En ese sentido, los trabajadores respaldaron su reclamo citando las recientes declaraciones del papa León XIV en la Argentina, recordando que el Pontífice aseguró que "privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad" y validó a los sindicatos como instituciones indispensables para cuidar el salario.
A la par de las huelgas, Belelli informó que el sindicato formalizó una denuncia internacional ante la OACI, IATA y FA. En la presentación, se expuso el incumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia laboral y se le exigió al Gobierno nacional que libere los fondos recaudados por la propia ANAC, que superan los 220.000 millones de pesos, para volcarlos de manera imperativa en las mejoras salariales y operativas que demanda la red aerocomercial.
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