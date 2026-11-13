A qué hora termina el paro nacional a la japonesa que afecta el transporte público

Atraso salarial, denuncias internacionales y el mensaje del Papa

El Coordinador Nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli, explicó que la necesidad de endurecer las protestas radica en el grave desfinanciamiento del sector y en el atraso salarial que sufren los empleados, denunciando un congelamiento parcial de sus haberes desde principios de año. En ese sentido, los trabajadores respaldaron su reclamo citando las recientes declaraciones del papa León XIV en la Argentina, recordando que el Pontífice aseguró que "privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad" y validó a los sindicatos como instituciones indispensables para cuidar el salario.