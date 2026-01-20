A qué hora habla Javier Milei en el Foro de Davos

La agenda del Presidente contempla que esté presente en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, organismo impulsado por el republicano, que se celebrará este jueves.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el jueves 22 estará dedicado a la prensa internacional de negocios. Milei brindará entrevistas exclusivas a la agencia Bloomberg y a la editora en jefe de la prestigiosa revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.