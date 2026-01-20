A qué hora habla Javier Milei en el Foro de Davos
El libertario prepara su discurso en el Foro Económico Mundial, donde disertará justo después de Donald Trump.
El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, y crecen las expectativas por escuchar su discurso, que se espera que sea con definiciones alineadas con la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump.
Este martes, a su llegada, la Oficina del Presidente difundió en la red social X una imagen del arribo de la comitiva oficial, integrada por Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.
De esta manera, tras su paso por Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Presidente participará de la cumbre que reúne cada año a líderes globales, que comenzó el lunes 19 de enero y se extenderá hasta el viernes 23, bajo el lema “Espíritu de diálogo”.
A qué hora habla Javier Milei en Davos
La tercera participación consecutiva de Milei a Davos lo tendrá este miércoles disertando. La agenda del mandatario comenzará a las 6:15 horas (hora argentina), cuando estará del panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde se expondrá sobre la situación y oportunidades de inversión en el país ante actores internacionales.
Luego, a las 11:45, el libertario dará su discurso oficial en el Foro. Hablará justo después del presidente estadounidense, Donald Trump (Partido Republicano).
La agenda del Presidente contempla que esté presente en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, organismo impulsado por el republicano, que se celebrará este jueves.
Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el jueves 22 estará dedicado a la prensa internacional de negocios. Milei brindará entrevistas exclusivas a la agencia Bloomberg y a la editora en jefe de la prestigiosa revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.
